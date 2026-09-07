Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes
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L'Union belge refuse de soutenir Gianni Infantino pour sa réélection à la FIFA. Elle réclame des réponses sur plusieurs dossiers qui restent sans explication.

L'Union belge a choisi de prendre position. Au lendemain de la confirmation des intentions de Gianni Infantino pour 2027, l'URBSFA annonce qu'elle ne soutiendra pas sa candidature à un nouveau mandat à la tête de la FIFA. La Fédération belge estime que plusieurs questions posées à l'instance internationale sont sans réponse. "L'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) tient à souligner qu'elle ne peut pas apporter son soutien à la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la présidence de la FIFA."

Gianni Infantino voulait ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés

L'Union belge reproche à l'instance mondiale son manque de réponses sur plusieurs sujets. Parmi eux figure le programme "FIFA Forward Enterprise". Certaines décisions prises dans ce cadre ne convainquent pas l'URBSFA, qui souhaite savoir plus clairement comment elles ont été justifiées. Sur ce point, la Fédération belge avance avec l'UEFA et attend des explications avant de revoir sa position.

L'UEFA avait menacé de boycotter la Coupe du monde si Infantino ne faisait pas marche arrière sur son projet d'ouvrir le Mondial aux investisseurs privés. Les fédérations européennes avaient soutenu cette position et mis la pression sur le président de la FIFA. Face à cette forte opposition, Infantino avait abandonné son projet.

Folarin Balogun avait fait enrager les Diables Rouges

Un autre dossier concerne directement la Belgique. Lors de la Coupe du monde 2026, Folarin Balogun avait reçu un carton rouge, mais avait malgré tout pu disputer le huitième de finale contre les Diables Rouges. Sa présence avait ajouté de la tension autour de la rencontre et donné une motivation supplémentaire aux Belges. La réponse avait été nette sur le terrain avec une victoire 4-1. Après le match, les Diables avaient repris la danse de Donald Trump dans le vestiaire pour se moquer des Américains et célébrer leur qualification.

Des explications sur ce cas

Le résultat n'a pas poussé l'Union belge à oublier l'affaire. L'URBSFA veut comprendre pourquoi Balogun avait été autorisé à jouer et souhaite que le dossier soit discuté lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, programmée le 15 octobre. Pascale Van Damme y siège et pourra porter directement les questions de la Belgique. "Compte tenu de l'importance de la transparence et de la clarté pour toutes les parties concernées, nous demandons les explications nécessaires et souhaitons dans le même temps examiner les optimisations possibles des processus actuels, afin que des dossiers similaires puissent à l'avenir être traités de manière claire, cohérente et efficace."

Infantino ne compte pas partir et prépare sa réélection

Infantino veut rester à la tête du football mondial, même si la Belgique ne compte pas voter pour lui dans les conditions actuelles. Son choix de briguer un nouveau mandat ne date pas d'aujourd’hui : il l'avait fait savoir en avril. La FIFA l'a rappelé à Sky News ce week-end. Le prochain vote pour la présidence aura lieu en mars 2027 à Rabat, au Maroc.

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