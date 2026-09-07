Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

Carlos Tevez prépare son match d'adieu à La Bombonera en décembre. L'ancien attaquant veut marquer le coup avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis.

Pendant près de vingt ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été habitués à se retrouver dans des camps opposés. En décembre prochain, l'image pourrait être différente. Les deux légendes ont accepté l'invitation de Carlos Tevez pour son match d'adieu à Buenos Aires. Et l'Argentin a une idée précise. Il veut les faire jouer ensemble sous le même maillot.

Ce rendez-vous doit avoir lieu à La Bombonera, le stade de Boca Juniors où Tevez a connu plusieurs des grands moments de sa carrière. L'ancien attaquant a un lien particulier avec les deux joueurs. Il a évolué avec Ronaldo à Manchester United et a longtemps côtoyé Messi avec la sélection argentine. Pour ses adieux, il souhaite réunir ses deux anciens partenaires.

Tevez confirme qu'ils seront là

Tevez a expliqué comment il avait réussi à obtenir leur accord. "J'ai toujours rêvé de voir Cristiano et Leo jouer dans la même équipe. Ce sont les deux plus grands joueurs de tous les temps. Je les ai contactés, surtout Cristiano. Je lui ai dit : Cristiano, je veux que toi et Leo soyez dans la même équipe pour mon match d'adieu. Que le monde entier puisse admirer cette magie une fois pour toutes. Il a dit qu’il serait là. Convaincre Leo n'a pas été difficile. Ils m'ont tous les deux donné leur accord. J'ai hâte. Ce match sera chargé d'émotion."

🚨Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.



🗣️Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW — Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

De 2008 à 2023

Leur premier duel remonte au 23 avril 2008, lors d'un Barcelone-Manchester United en Ligue des Champions. Leur rivalité a pris une autre dimension entre 2009 et 2018, lorsque Ronaldo portait le maillot du Real Madrid. Les Clasicos face au Barça de Messi ont rythmé cette période et placé les deux joueurs au centre du football mondial.





Leur dernière rencontre sur un terrain remonte à janvier 2023, un match de gala entre le PSG et une sélection de joueurs évoluant à Riyad. Messi avait marqué une fois et Ronaldo deux fois dans une rencontre remportée 5-4 par Paris. Si tout se déroule comme Tevez l'espère, Messi et Ronaldo pourraient se retrouver du même côté.