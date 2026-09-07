L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

Le Cercle Bruges termine son mercato avec des comptes remplis. Le club a vendu pour près de 21 millions d'euros et très peu dépensé.

Un an après son arrivée gratuite à Bruges, Ibrahima Diaby rapporte 13,5 millions d'euros au Cercle. Le milieu de terrain de 19 ans va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, où Al Ahli SC a décidé de miser une grosse somme pour le recruter. Difficile d'imaginer une meilleure opération financière pour le Cercle Bruges sur une période aussi courte.

Un joueur de la réserve du Paris Saint-Germain

Le Cercle avait récupéré Diaby sans payer d'indemnité de transfert. Le joueur évoluait avec les U23 du Paris Saint-Germain et était un pari à faible risque. Douze mois plus tard, la situation est différente. Sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d'euros, mais les Brugeois sont parvenus à le vendre neuf fois plus cher.

Son passage en Belgique aura été court. Diaby quitte le Cercle après 32 rencontres disputées sous le maillot vert et noir. Il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives durant cette période. Des statistiques modestes qui rendent le montant de son transfert encore plus impressionnant. Al Ahli SC a décidé de miser sur son potentiel et sa marge de progression.

Quasiment 21 millions d'euros en vente

Cette vente vient gonfler un mercato très rentable pour le Cercle. Cet été, le club a récupéré 20,95 millions d'euros grâce aux départs de plusieurs joueurs. 3,65 millions ont été utilisés pour recruter. La différence atteint 17,30 millions d'euros. Une somme importante pour un club qui travaille avec des moyens inférieurs à ceux des grosses équipes belges.

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Le club l'a repéré dans une équipe de jeunes, l'a intégré à son effectif professionnel puis l'a revendu un an plus tard pour 13,5 millions. Le bénéfice est énorme et représente à lui seul une grande partie des ventes réalisées cet été.