Le Club de Bruges est-il plus faible que la saison dernière ? On fait le point poste par poste

Les observateurs semblent presque tous d'accord : ce Club de Bruges là est plus faible que celui de la saison dernière. Un constat qui semble un peu précipité, voire de mauvaise foi : comment comparer une équipe qui tournait à plein régime à une équipe en reconstruction ? Néanmoins, on fait le point, poste par poste... et force est de constater que ce n'est pas forcément vrai.

Gardien de but : =

Oui, Yann Sommer s'est totalement troué pour sa première sous le maillot brugeois en Ligue des Champions. C'est ballot pour un joueur dont l'un des principaux arguments à son arrivée était son expérience inestimable, qui devait aider le Club de Bruges sur la scène européenne. Mais au fil de sa carrière, Sommer a commis des erreurs, c'est un fait.

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Et Simon Mignolet, ces dernières saisons, n'était pas non plus étranger aux erreurs occasionnelles, en Belgique comme en Europe. Et Sommer est impeccable depuis le début de la saison en championnat. On ne dira pas que Bruges est plus fort que la saison passée entre les perches, mais après une saison passée à devoir parfois choisir le moindre mal entre Van den Heuvel et Jackers, difficile de trouver les Blauw & Zwart plus faibles.

Défense centrale : = / +

Bruges a perdu Joel Ordoñez... sur blessure plutôt qu'en raison d'un transfert. C'est une grosse perte, mais l'Equatorien reviendra à moyen terme. Et en attendant, le Club avait anticipé son départ en attirant l'un des joueurs faisant le plus forte impression depuis sa signature : Han-beom Lee. Brandon Mechele est peut-être un peu vieillissant, mais Jorne Spileers a encore une marge de progression.

Bref : à l'instant T, la défense centrale brugeoise n'est pas vraiment moins forte que la saison passée, et si Ordoñez revient de blessure motivé et disponible, elle se sera peut-être même renforcée.

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Arrière latéraux : = / +

Rien n'a vraiment radicalement changé à ce poste : Bjorn Meijer est parti, Matteo Dams l'a remplacé. On attend encore que ce dernier fasse ses débuts pour vraiment juger s'il est un renfort de niveau équivalent, mais sur papier, l'international Espoirs belge a autant, si pas plus de potentiel que le Néerlandais, et sera moins souvent blessé. Il sera de toute façon la doublure de Joaquin Seys, qui est en progrès constant.





Même chose côté droit où Kyriani Sabbe s'améliore de mois en mois, et où Hugo Siquet est un n°2 plus que correct. Le poste ne s'est pas renforcé, mais pas affaibli. Selon la progression de Dams, Seys et Sabbe, il se peut même qu'en fin de saison, Bruges dispose de meilleurs défenseurs latéraux que la saison passée.

Milieu défensif : - -

Sur ce point, c'est à l'heure actuelle indéniable : en perdant Aleksandar Stankovic et Raphaël Onyedika, le Club de Bruges s'est grandement déforcé. La prestation de Potts ce mardi en Ligue des Champions n'a pas convaincu qu'il avait, actuellement, les épaules assez larges pour le costume, et Cheveyo Tsawa est très jeune. Même en prenant en compte que Hugo Vetlesen est en train de passer un palier, les Gazelles ont moins fière allure dans l'entrejeu.

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Milieu offensif : =

Rien ne change : Hans Vanaken est l'un des meilleurs joueurs de Belgique. On peut même considérer qu'avec l'adaptation en bonne voie de Félix Lemaréchal, qui aura pris du temps, Bruges peut progresser à ce poste. Tian Nai Koren est également proche de percer en équipe A et est très prometteur.

Ailiers : -

Christos Tzolis est-il irremplaçable ? C'est en tout cas son départ qui fait se dire à beaucoup d'observateurs du Club que le champion de Belgique est moins fort cette saison. Mamadou Diakhon n'a pas passé le palier nécessaire jusqu'à présent, Jan Virgili a besoin d'un temps d'adaptation.

Bien malin qui peut prédire le niveau de ces deux joueurs extrêmement talentueux d'ici 6 mois, cependant. Mais à l'instant où nous écrivons ces lignes, ils ne tiennent pas la comparaison. Reste bien sûr le côté droit, où Carlos Forbs est encore et toujours l'un des meilleurs à son poste en Belgique.

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Attaquants : = / +

C'est la bonne surprise du mercato : que Nicolo Tresoldi soit resté à quai malgré des offres mirobolantes. Et il a visiblement tourné le bouton, se remettant à empiler les buts dès l'entame du championnat. Roméo Vermant est resté lui aussi et a une marge de progression, tandis qu'on croit bien plus en Andrej Vasovic pour être un n°3 de qualité qu'en Gustaf Nilsson. Bref : en pointe, Bruges est peut-être bien plus fort encore que la saison passée. De quoi relativiser les bilans à l'emporte-pièce après une défaite en Europe...