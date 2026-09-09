Manchester United et Tottenham étaient à Bruges : deux talents suivis de très près

Manchester United et Tottenham ont envoyé des scouts à Bruges pour suivre Nicolo Tresoldi face à Aston Villa. Les Red Devils ont aussi observé Joaquin Seys, suivi cet été. Deux joueurs pour lesquels le Club de Bruges pourrait recevoir de nouvelles offres cet hiver.

Manchester United et Tottenham avaient envoyé des scouts à Bruges mardi soir. Selon TeamTALK, les deux clubs anglais étaient présents lors de la rencontre face à Aston Villa en Ligue des champions pour observer Nicolo Tresoldi. Les Red Devils en ont profité pour suivre Joaquin Seys, déjà dans leur viseur depuis plusieurs mois.

Buteur sur penalty contre Aston Villa en Ligue des champions

Tresoldi n'a pas laissé passer l'occasion de se montrer. Malgré la défaite 2-3, l'attaquant de 22 ans a marqué sur penalty. Ses 23 buts inscrits la saison dernière avaient attiré plusieurs clubs européens, dont Barcelone. Cet été, Bruges a refusé une proposition de 35 millions d'euros pour son attaquant, aujourd’hui valorisé autour de 25 millions par le site Transfermarkt.

Joaquin Seys avait fait un gros match face à Lamine Yamal

Manchester United a profité de son déplacement pour revoir Joaquin Seys. Le latéral gauche était suivi par les Red Devils cet été, mais aucune offre n'était arrivée sur la table du Club de Bruges. Et même si ça avait été le cas, Bruges n'était pas vendeur et attendait un montant important pour son Diable Rouge, estimé à 20 millions d'euros par Transfermarkt.

Seys s'est fait remarquer à la Coupe du monde 2026 grâce à son entrée en jeu face à l'Espagne en quart de finale. Le latéral avait montré de belles choses face à Lamine Yamal.

Nicolo Tresoldi bientôt international italien ?

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Les deux dossiers pourraient rapidement revenir sur la table. Tresoldi pourrait bientôt devenir international italien. La presse italienne pousse pour sa sélection avec la Nazionale. Avec Manchester United et Tottenham sur le coup, Bruges peut s'attendre à recevoir de nouvelles offres durant le mercato hivernal.