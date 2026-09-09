Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

Charleroi - Cercle de Bruges, prévu le samedi 19 septembre, se jouera bien avec du public, a annoncé... le Cercle dans un communiqué ce mardi soir. La sanction d'un match ferme à huis clos donnée au club zébré n'entrera en vigueur que lors du prochain match à domicile, contre la RAAL La Louvière le 1er novembre, puisque les Zèbres devront se déplacer trois fois lors de leurs quatre prochains matchs.

Suite aux événements du dernier match de la saison dernière au Standard, le Sporting Charleroi a écopé d'un match ferme à huis clos et de deux autres avec sursis. Un match ferme que le club carolo pensait purger lors de la venue du Cercle de Bruges, le samedi 19 septembre.

"Le Royal Charleroi Sporting Club a pris connaissance de la sentence rendue ce lundi 7 septembre par la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS), confirmant la sanction prononcée à la suite des incidents survenus lors de la rencontre face au Standard de Liège du 23 mai dernier."

"En conséquence, la rencontre opposant le Sporting de Charleroi au Cercle de Bruges, programmée le samedi 19 septembre, se disputera malheureusement à huis clos, sans la présence de nos supporters", déclarait le club carolo dans un communiqué en début de semaine.

Communiqué officiel : la rencontre face au Cercle de Bruges, prévue le 19 septembre prochain à domicile, se jouera à huis clos.



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Charleroi - RAAL à huis clos, pas Charleroi - Cercle

Il n'en sera finalement rien. Et ça, c'est... le Cercle de Bruges qui nous l'apprend. Dans un communiqué publié ce mardi soir, les Groen & Zwart ont déclaré avoir pris contact avec l'Union belge après les informations parues précédemment.



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"L'Union belge a confirmé que la sanction donnée au Sporting Charleroi ne prendra effet qu'une semaine plus tard." C'est donc pour la venue de La Louvière, le 1er novembre, que le Mambourg restera vide. Car les hommes de Mario Kohnen se déplaceront à Zulte Waregem avant de recevoir le Cercle, puis iront du côté du Standard de Liège et de l'Antwerp avant de retrouver leur antre.