Diego Moreira confronté à un problème personnel : "Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant deux jours"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Diego Moreira confronté à un problème personnel : "Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant deux jours"
Photo: © photonews
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L'AC Milan a démarré sa campagne d'Europa League par une défaite. Les Rossoneri se sont inclinés sur le score de 0-2 contre Benfica. Diego Moreira est entré en jeu (56e), mais n'était pas titulaire après son doublé du week-end dernier. Ruben Amorim a expliqué pourquoi il n'a pas reconduit la même équipe qui a réalisé un partage face à la Lazio (2-2).

Diego Moreira était sur un nuage le week-end dernier après son doublé planté contre la Lazio, qui a permis à son équipe d'arracher le nul après avoir été menée de deux buts d'écart. En dehors du football, le jeune Belge a cependant vécu un début de semaine compliqué, expliquant sa non-titularisation.

Un problème personnel pour Diego Moreira

"Moreira a eu un problème personnel et ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant deux jours", a expliqué son entraîneur Ruben Amorim au micro de Sky Sport.

Concernant Rabiot et Pulisic, le coach portugais a également justifié leur absence du onze de base : "C’est simple. Rabiot venait de disputer ses premières 90 minutes et nous ne savions pas s’il était capable de jouer longtemps dans ce match. Pour Pulisic, c’est la même chose. Il a joué 45 minutes à Rome. Vous connaissez l’historique de Pulisic, nous devons en tenir compte."

Koni De Winter était cependant, quant à lui, bien titulaire dans l'axe de la défense. Alexis Saelemaekers est, lui, entré en jeu en même temps que Diego Moreira à la 56e minute de jeu.

Ruben Amorim veut voir son équipe progresser

Ruben Amorim veut voir son équipe progresser : "Ce n’est pas une question qui concerne seulement deux ou trois joueurs, nous devons progresser en tant qu’équipe. Nous arrivons souvent près de la surface, mais personne ne l’attaque, même lorsque Chukwueze centre. Avant le deuxième but, nous avons eu une occasion avec De Winter qui était libre. Nous devons devenir une meilleure équipe."

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Le prochain match de l'AC Milan aura lieu ce dimanche. Le club italien affrontera Lecce à 20h45 en Serie A.

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