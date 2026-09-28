Arthur Theate pas dans la sélection ! Voici les cinq Diables qui n'affronteront pas la France

Scott Crabbé, journaliste football
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Arthur Theate pas dans la sélection ! Voici les cinq Diables qui n'affronteront pas la France
Photo: © photonews
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Comme lors du match en Italie, Mark van Bommel a dû faire des choix quant aux joueurs en tribune. De son groupe de 28, cinq ne seront pas sur la feuille contre la France. Certains choix sont décidés par des choix médicaux, d'autres sont plus remarqués.

Comme de nombreux autres sélectionneurs, Mark van Bommel ne s'est pas cantonné à un groupe de 23 joueurs. Face à cette trêve prolongée, riche de quatre rencontres de Ligue des Nations, le sélectionneur a retenu 28 noms pour sa première liste.

Mais ce soir, il n'y a que 23 places sur la feuille de matchs. 23 joueurs qui sont désormais connus, enregistrés par la fédération belge et relayés par le site de l'UEFA sur sa feuille de match.

On y apprend ainsi que les cinq joueurs écartés sont Mike Penders, Arthur Theate, Kyriani Sabbe, Malick Fofana et Leandro Trossard. Quatre de ces cinq joueurs étaient déjà en tribune (ou même restés en Belgique) contre l'Italie. En revanche, Arthur Theate était resté sur le banc, il cède sa place dans la sélection à Koni De Winter.

Les 23 Diables Rouges sélectionnés pour affronter l'Italie :

Gardiens : Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser

Défenseurs : Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne

Milieux de terrain : Roméo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin

Lire aussi… 🎥 On a revu le seul match entre les deux sélectionneurs : Van Bommel avait été décisif, pas Zidane !

Attaquants : Romelu Lukaku, Mika Godts, Loïs Openda, Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo

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