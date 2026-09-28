Historiquement, même une victoire de la France ne la ferait pas passer devant la Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Historiquement, même une victoire de la France ne la ferait pas passer devant la Belgique
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Les Diables Rouges ont perdu leurs cinq dernières rencontres face à l'Équipe de France, dont la demi-finale de la Coupe du monde en 2018 et le 1/8e de finale de l'Euro 2024. Pourtant, historiquement, la Belgique domine les Bleus... qui pourraient cependant revenir à égalité ce lundi soir en cas de succès au Stade Roi Baudouin dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations.

Belgique - France, France - Belgique. L'historique ne date pas d'hier, mais il a incontestablement pris de l'ampleur depuis ce soir du 10 juillet 2018 et la reprise de la tête décisive de Samuel Umtiti.

Blocage mental ou simple logique du rapport de forces, les Diables Rouges ont ensuite perdu les quatre duels suivants face aux Bleus, dont la demi-finale de Ligue des Nations 2021 en menant 2-0 à la pause et le 1/8e de finale de l'Euro 2024.

Quelques mois plus tard, lors d'une Ligue des Nations 2024 totalement loupée, les joueurs de Domenico Tedesco avaient aussi été battus à deux reprises par l'Équipe de France, 2-0 et 1-2.

La France favorite... pour égaliser contre la Belgique

Un historique récent qui laisserait croire que les choses ont toujours été ainsi. Mais pas vraiment. Avant 2018, la France n'avait plus battu la Belgique depuis 2004. Avant ça, c'était lors d'un amical en 1998, quelques mois avant le premier sacre mondial des Bleus.

Sur les 78 rencontres disputées entre les deux nations (la France est le deuxième adversaire le plus fréquemment rencontré par la Belgique dans son histoire, derrière les 129 affrontements face aux Pays-Bas), la Belgique en a remporté 30, pour 29 défaites et 19 partages.

Lire aussi… "Une révolution ? Ça n'a pas été le cas" : un ancien de Pro League critiqué pour sa sortie sur Zinedine Zidane

En gagnant la rencontre ce lundi soir, l'Équipe de France ne ferait donc "qu'égaliser" au rayon des duels gagnés par les deux pays. Reste que le palmarès total n'est pas le même et qu'au Stade Roi Baudouin dans quelques heures, ce sont bien les hommes de Zinédine Zidane qui se présenteront dans la peau des favoris.

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