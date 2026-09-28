"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

Anderlecht est cinquième de JPL avec 13 sur 21, mais le retard sur la quatrième place est déjà de cinq points. Un grand problème semble clair aux yeux de l'analyste : les Bruxellois créent des occasions, mais les concrétisent beaucoup trop peu en buts.

Anderlecht est actuellement cinquième de Jupiler Pro League avec 13 points en sept matches. L'écart avec le numéro quatre est déjà de cinq points. Selon Hein Vanhaezebrouck, un problème important se situe à l'attaque bruxelloise : Anderlecht se crée suffisamment d'opportunités, mais l'efficacité fait défaut. Les chiffres des Mauves ne semblent toutefois pas dramatiques à première vue.

Manque d'efficacité, classement décevant

"Il ont suffisamment d'actions, d'occasions, mais ils ne marquent pas assez", déclare l'analyste dans Het Nieuwsblad. Selon l'ancien coach du Sporting, Anderlecht aurait pu marquer quatorze fois sur la base des occasions créées, alors que le compteur n'affiche pour l'instant que sept buts.

La cinquième place ne signifie pas qu'Anderlecht est déjà hors course. Vanhaezebrouck voit encore des possibilités de progresser, mais pour cela, les Bruxellois doivent surtout mieux performer contre leurs concurrents directs.

Chaque faux pas coûte cher en haut de tableau

Une défaite comme celle à Beveren ne doit pas se reproduire selon lui. Dans une compétition où les différences en haut du classement peuvent être limitées, de tels faux pas peuvent peser très lourdement.

"Il faut avancer et ne pas juste se contenter de participer. À condition qu'ils gagnent contre les équipes du haut du tableau", poursuit HvH. Anderlecht devra donc prendre des points lors de ses duels directs s'il veut réduire l'écart.





Des signaux positifs dans l'équipe

Mais Hein Vanhaezebrouck perçoit également des éléments qui sont prometteurs. Il mentionne notamment Ambros, qui selon lui est très bon balle aux pieds, et Koutsoupias comme un atout au milieu de terrain. Selon lui, il y a encore de la place pour faire mieux à l'attaque. Bentayeb est cité comme quelqu'un qui a le potentiel pour empiler les buts, tandis que Winkler a déjà marqué deux fois.

Le problème n'est donc pas, selon l'analyste, qu'Anderlecht ne crée pas du tout d'occasions. L'équipe doit surtout devenir plus efficace lorsque ces possibilités se présentent. De plus, il souligne une autre conséquence de la composition de l'équipe. Anderlecht dispose de nombreux joueurs étrangers, ce qui nécessite de devoir trancher concernant la sélection pour les matchs.

"Chaque semaine, il y aura quelques joueurs déçus. Cela relance aussi le débat sur le rôle de l'académie de Neerpede." L'analyste ne s'attend pas à ce que Neerpede disparaisse, mais la présence de nombreux étrangers a des conséquences sur la composition de l'équipe et du banc.