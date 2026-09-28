Match arrêté en P3B : ne se sentant plus en sécurité, l'arbitre s'en va à vélo

La rencontre entre Thumaide et Chièvres a été assez agitée ce week-end. L'arbitre l'a d'ailleurs arrêtée après un peu plus d'une heure de jeu. Les visiteurs étaient assez nerveux et risquent un score de forfait...ce qui ne serait pas une première pour eux cette saison.

Thumaide : un petit village de la commune de Beloeil juché à côté de la E42. Ce week-end, le club local, l'Union Sportive Thumaide jouait contre Chièvres.

Cela se passait plutôt bien puisque Thumaide menait 3-1. Mais à la 63e minute, l'arbitre a définitivement arrêté la rencontre. Dès le début de la deuxième mi-temps, l'homme en noir a ressenti beaucoup d'animosité dans le camp des visiteurs.

Un deuxième forfait en trois semaines pour Chièvres ?

Ne se sentant plus en sécurité, il a donc mis fin à la rencontre à l'heure de jeu avant de s'en aller à vélo. Une triste tournure des événements pour ce match de P3B.

Chièvres devrait être sanctionné. Il y a deux semaines, le club avit déjà perdu sur tapis vert la rencontre disputée à Harchies-Bernissart.



La commission disciplinaire avait jugé que l'arrêt de la rencontre était imputable à l'entraîneur Anthony Wattiez, qui avait écopé de trois matchs de suspension fermes et de trois autres rencontres en sursis. Avec ces nouveaux débordements, Chièvres est donc sous le coup d'un nouveau forfait.