Équipe nationale et changement de sélection en vue pour un joueur du Club de Bruges ?

Transféré cet été du FC Lucerne au Club de Bruges contre un peu plus de sept millions d'euros, le jeune attaquant de 18 ans Andrej Vasvovic pourrait être confronté à un choix crucial dans les prochaines semaines. Se faire une place au sein de l'équipe nationale U21 suisse ou répondre à l'appel de la Fédération serbe, où l'équipe première semble déjà lui tendre les bras.

Passé par les centres de formation suisses du FC Baar, du Zug 94 et du FC Lucerne, Andrej Vasovic s'est révélé lors de sa première saison dans l'élite, lors de laquelle il a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives.

Pas mal pour un jeune joueur d'à peine 18 ans, ce qui a poussé le Club de Bruges à débourser plus de sept millions d'euros pour s'attacher ses services cet été.

Barré par la concurrence de Nicolo Tresoldi et Roméo Vermant et probablement pas encore prêt pour les grands matchs de Ligue des Champions qui attendent les Blauw & Zwart ainsi que la course au titre, Andrej Vasovic se fait les dents à l'entraînement, mais reste majoritairement sur le banc le week-end.

Andrej Vasovic va-t-il devenir international serbe ?

Cela ne l'a pas empêché d'être sélectionné par Alex Frei avec les U21 de l'équipe nationale suisse pour la première fois, bien qu'il ne soit pas monté au jeu lors de la large victoire face au Luxembourg dans le premier match (5-0). Il lui reste deux matchs, en Islande et en France, toujours dans le cadre des qualifications pour le prochain championnat d'Europe U21, pour espérer monter au jeu.

Pour... ses derniers matchs sous les couleurs suisses ? Ce n'est pas totalement impossible. Andrej Vasovic dispose également du passeport serbe, et selon les informations du média suisse Blue News, la Fédération serbe aurait déjà pris contact avec son entourage, tandis que le sélectionneur national Veljko Paunovic aurait également déjà eu des discussions avec lui.





Comme de nombreux binationaux en Belgique ou ailleurs, Andrej Vasovic sera donc confronté à un choix crucial dans les prochaines semaines. Essayer d'atteindre l'équipe première suisse, ou opter pour la Serbie et déjà prendre part aux qualifications pour l'Euro 2028, qui débuteront après la Ligue des Nations, au début de la prochaine année civile.