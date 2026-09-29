La Coupe de Belgique gratuite à la télévision : voici comment regarder les 1/16es de finale

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La Coupe de Belgique gratuite à la télévision : voici comment regarder les 1/16es de finale
Photo: © photonews
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La RTBF a obtenu les droits de diffusion de la Coupe de Belgique. La compétition sera diffusée sur les antennes de la chaîne publique dès les seizièmes de finale, avec cinq rencontres diffusées sur Tipik et sur la plateforme Auvio. Un accord a été conclu pour deux ans.

Les 1/16es de finale auront lieu le week-end du 16 octobre prochain. Les dates exactes des affiches ne sont pas encore officiellement connues (ndlr : le calendrier sera dévoilé ce mercredi 30 septembre), alors que le tirage au sort des différentes affiches a eu lieu ce lundi après-midi.

La Coupe de Belgique sera diffusée gratuitement sur la RTBF

C'est évidemment une bonne nouvelle pour le football belge. La Coupe de Belgique sera disponible gratuitement à la télévision.

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, est ravi de cet accord : "La Croky Cup mérite de toucher le plus large public possible. Grâce à la RTBF, les supporters pourront suivre un maximum de matches en digital, mais aussi en télévision linéaire, des 16es de finale jusqu’à la finale. C’est aussi une excellente nouvelle pour nos clubs : leurs matches de Coupe bénéficieront de l’attention qu’ils méritent."

Benoît Delhauteur, Chef Sport à la RTBF, accueille évidemment cette nouvelle avec le sourire : "Cette compétition correspond tout à fait à notre ADN de média de service public. Elle nous permettra de renforcer notre ancrage local et notre première priorité sera de faire vivre le parcours des clubs wallons et bruxellois."

Le charme de la Coupe à l'ancienne

"Nous voulons leur offrir la meilleure exposition possible, car ce sont les clubs auxquels nos publics s'identifient. Des collaborations et des échanges éditoriaux sont d'ailleurs déjà en cours de discussion avec les Médias de Proximité. La Coupe de Belgique, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath : elle est propice aux belles histoires", a-t-il ajouté.

"Avec, en prime, de belles affiches, telles que Beerschot-Anderlecht ou deux rencontres 100% wallonnes, Mons-Charleroi ou La Louvière-RFC Liège. Enfin, grâce au calendrier allégé du championnat, les 16es de finale et les huitièmes se disputent à nouveau durant le week-end. On retrouve en quelque sorte le charme de la Coupe à l'ancienne."

DAZN détenait les droits de la compétition la saison dernière

La saison dernière, c'est DAZN qui avait obtenu les droits de la compétition. La plateforme de streaming avait également diffusé la compétition à partir des 1/16es de finale sur son application. Seule la finale avait été diffusée sur la RTBF.

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