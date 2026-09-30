Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

L’association Les Irrésistibles Français, l’une des associations officielles de supporters de l’équipe de France reconnues par la FFF, s’est exprimée sur les réseaux sociaux sur l’importance du respect des hymnes nationaux adverses. Après les sifflets d’une partie des supporters belges lors de l’hymne français au Stade Roi Baudouin, elle appelle les supporters à ne pas faire de même lors des deux prochains matchs des Bleus à domicile.

Au Stade Roi Baudouin ce lundi, l’hymne national français a été sifflé par une partie des supporters belges. Un comportement qui déçoit d’ailleurs le supporter emblématique Obelgix, comme il nous l’a expliqué : "Je regrette évidemment les coups de sifflet pendant l’hymne national français. Ce n’est pas du tout quelque chose que j’apprécie, que ce soit à domicile ou en déplacement. Je trouve qu’on doit respecter l’hymne national d’un autre pays. Certaines personnes l’ont fait, et c’est dommage. Pour les prochaines fois, je leur demanderai plutôt d’applaudir l’hymne adverse. Après, qu’on siffle parce qu’on n’est pas contents d’une action ou parce qu’il y a une faute, ça, c’est logique. Mais il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse."

Les Irrésistibles Français appellent au respect des hymnes

L’équipe de France va désormais disputer deux matchs à domicile après avoir été en Turquie et en Belgique. Le groupe des Irrésistibles Français a tenu à rappeler de ne pas siffler l’hymne adverse, que ce soit l’Italie ce vendredi ou la Belgique lundi prochain.

"À l’occasion de France - Italie vendredi et de France - Belgique lundi, nous souhaitons rappeler l’importance du respect des hymnes nationaux", a souligné l’association. "Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les tribunes. Cela ne doit pas devenir une habitude !"

"Respectons l’hymne de nos adversaires comme nous souhaitons que La Marseillaise soit respectée partout où jouent les Bleus. La rivalité pendant le match, le respect avant tout."