"Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France

Emblématique supporter des Diables Rouges, Obelgix était logiquement déçu, mais s'est surtout montré positif après la première défaite de l'ère Mark Van Bommel face à l'Équipe de France, lundi soir. Nicolas Dardenne se réjouit déjà du match retour, lundi prochain au Stade de France. Là où son personnage est né, il y a onze ans.

Comme un peu plus de 40.000 autres supporters, Obelgix, le fan emblématique des Diables Rouges, était présent au Stade Roi Baudouin lundi soir pour vivre la première défaite de l'ère Mark Van Bommel. Nicolas Dardenne, de son vrai nom, nous a livré ses impressions après cette rencontre, et a notamment condamné les huées entendues lors de l'hymne national français.

La France, meilleure équipe du Monde ?

"Je suis déçu du résultat. Mais la France est clairement la meilleure équipe au monde. Même s'ils n'ont pas gagné la dernière Coupe du monde, ils ont le plus bel effectif sur le papier, et un nouveau coach qui a la classe et qui a tout gagné dans le football. C'était un joueur offensif, donc il apportera beaucoup à la France sur ce plan."

La Belgique n'a, malgré tout, pas démérité. "On a fait ce qu'on pouvait comme on pouvait. On a eu des occasions et ça aurait été bien de les mettre au fond. Elles n'étaient pas à 100 % franches, mais on aurait pu trouver le chemin des filets en étant meilleurs à la conclusion. C'était évidemment toujours dommage de perdre contre la France, on se demande un peu quand on va gagner contre eux."

Retour spécial pour Obelgix au Stade de France

Lundi prochain au Stade de France, peut-être ? La tâche sera évidemment loin d'être aisée, mais les Diables pourront se préparer en revenant onze ans en arrière, lors de la dernière rencontre disputée dans le stade national des Bleus. La Belgique de Marc Wilmots s'y était imposée 3-4, après avoir mené 1-4. Un retour spécial qui se profile pour Obelgix... où il est né.

"C'est la dernière fois que les Diables avaient battu la France... et c'est d'ailleurs là qu'Obelgix est né. Cela fait donc onze ans que je fais Obelgix. Ce sera particulier de retourner au Stade de France. Vu l'équipe qu'ils ont et un stade plein à craquer acquis à leur cause, ce sera compliqué. Mais dans le football, il faut toujours y croire, même si on est moins forts sur papier. Ça peut se jouer dans la tête et il faudra être forts mentalement."





Pleine confiance en Mark Van Bommel

Cette première défaite n'a donc pas entaché la confiance que Nicolas Dardenne accorde au nouveau sélectionneur Mark Van Bommel. La victoire en Italie avait déjà laissé entrevoir de bonnes choses, et le Néerlandais ne jouit pas d'un calendrier aisé pour son entrée. "Pour lui, ce n'est pas évident de commencer contre ces grosses équipes. Ça aurait été plus facile de commencer contre le Liechtenstein et de monter en puissance."

"Contre la France, on ne prend tout de même pas une branlée (sic.). Le score n'est que de 0-1. Ça aurait pu être plus, mais on a également eu des occasions. Il y a du bon dans Van Bommel, il faut lui laisser le temps de mettre en place ses idées, avec une super génération qui arrive. Je suis confiant pour l'avenir", a conclu Obelgix.