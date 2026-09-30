Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

Iliyan Filipov, le propriétaire du club bulgare du PFK Botev Plovdiv, a été abattu d’une seule balle dans la tête ce mercredi matin à l’âge de 53 ans. "Une enquête pour crime grave" a été ouverte par le ministère de l’Intérieur bulgare afin de retrouver le ou les auteurs des faits.

Le communiqué officiel du ministère de l’Intérieur indique qu’un signalement a été reçu vers 1 heure du matin à propos d’un homme ayant reçu une balle à Plovdiv. La mort d’Iliyan Filipov a ensuite été confirmée sur place, dans une propriété lui appartenant.

Le Botev Plovdiv suspend plusieurs activités

Le PFK Botev Plovdiv a publié un communiqué annonçant plusieurs mesures après le décès de son président Ilian Filipov : "Le match amical prévu entre le Botev Plovdiv et le Septemvri Sofia n’aura finalement pas lieu. La séance d’entraînement de l’équipe première prévue aujourd’hui a également été annulée. L’ensemble des joueurs et du staff est en deuil après le décès du président Ilian Filipov."

"En signe de respect envers Ilian Filipov, tous les matchs des équipes de jeunes du club prévus ce week-end ont été reportés. Jusqu’à la rencontre face au Slavia, programmée le 10 octobre, tous les entraînements de l’équipe se dérouleront à huis clos et le club ne fera aucune apparition médiatique. Ilian Filipov rêvait d’un Botev fort et uni et s’est battu pour cela. Un club dont toute la ville puisse être fière. Botev est éternel !"

Plusieurs pistes envisagées

Désormais, la police recherche le ou les responsables. Plusieurs hypothèses sont envisagées : un règlement de comptes, un conflit personnel, des dettes ou encore des intérêts financiers. À ce stade, aucune piste ne semble vraiment avoir été officiellement privilégiée.



"Le PFK Botev Plovdiv exprime sa profonde douleur après le décès tragique du président du club, Ilian Filipov", indique le club dans un communiqué. "La direction, les joueurs et les employés du club présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Ilian Filipov restera à jamais dans l’histoire du Botev Plovdiv. Sa contribution au sauvetage du club durant l’été 2025 et son dévouement envers les couleurs jaune et noir resteront dans les mémoires de toute la famille du club."