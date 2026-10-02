Deux buts et deux passes décisives : le nouveau crack de Bruges cartonne avec l'Espagne U21

Le Club de Bruges avait misé gros sur Jan Virgili cet été. Quelques mois plus tard, le jeune Espagnol continue de montrer son potentiel et vient de signer une grosse performance avec les U21 de l'Espagne contre Saint-Marin U21.

Jan Virgili a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de la victoire 13-0 de l'Espagne U21 contre Saint-Marin U21, en qualifications de l'Euro. L'ailier du Club de Bruges a été directement impliqué sur quatre buts. Seul Carlos Espí a affiché de meilleurs chiffres.

L'Espagne a rapidement réglé le match et n'a laissé aucune chance à son adversaire. Virgili a pu jouer haut et profiter des nombreux espaces laissés par la défense de Saint-Marin.

Un joueur acheté à 12 millions d'euros

Cette performance sera suivie de près à Bruges. Le club belge a payé 12 millions d'euros au RCD Mallorca pour recruter Virgili cet été. Une grosse somme pour un jeune joueur qui découvre encore le football belge. Bruges a beaucoup misé sur son potentiel et attend de le voir progresser au fil des mois.

L'autre star de la rencontre

Carlos Espí a été le joueur le plus décisif du match. Pour sa première titularisation avec les Espoirs espagnols, l'attaquant du Real Madrid a inscrit quatre buts et donné deux passes décisives. Il a fait encore mieux que Virgili dans une équipe espagnole qui a marqué treize fois.

Le 13-0 est à remettre dans son contexte, l'écart entre les deux équipes était important. Le joueur de 20 ans va retrouver le Club de Bruges après un match où il a pu prendre des minutes et être décisif. Une bonne nouvelle pour les Blauw en Zwart, qui ont beaucoup investi sur lui cet été.





En pleine ascension

Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt et pourrait encore grimper au fil de la saison. Avec le Club de Bruges, il compte pour le moment un but et une passe décisive.