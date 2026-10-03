Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi
Photo: © photonews
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Lundi, la Belgique se déplace au Danemark dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21. Un match crucial puisqu'il s'agira de la "finale" du groupe, entre le premier et le deuxième. Et le résultat des Espoirs du Danemark ce vendredi donne un gros avantage aux jeunes de Gil Swerts avant de s'y déplacer !

La Belgique n'est qu'à un match de l'Euro U21, qui se déroulera en juin prochain en Albanie et en Serbie. Les Espoirs sont actuellement leaders de leur groupe avec 2 points d'avance sur le Danemark, et se déplacent ce lundi chez leur poursuivant.

Les Diablotins peuvent remercier les Espoirs autrichiens, qui ont tenu en échec le Danemark ce vendredi. Les deux équipes se sont séparées dos-à-dos (1-1), ce qui laisse les jeunes danois à 2 points de la Belgique au classement.

Seule une défaite enverrait la Belgique en barrages 

Le scénario est donc très simple pour les joueurs de Gil Swerts : il faut éviter de perdre au Danemark. En cas de défaite, les Espoirs belges repasseraient à la deuxième place de leur groupe (qui ne peut plus leur échapper, dans le pire des cas), et devraient donc passer par les barrages pour disputer le championnat d'Europe Espoirs.

Tout autre résultat, et ce sera une qualification directe pour les U21 belges. Une qualification qui serait bienvenue, puisqu'en 2025, les Espoirs avaient dû passer par les barrages... et s'y étaient inclinés sèchement contre la Tchéquie (1-3), déjà sous les ordres de Gil Swerts.

Un retour à l'Euro U21 est un must pour la fédération belge de football. Vincent Mannaert avait été très clair à son arrivée en poste : il tient à réinstaller une culture de la gagne parmi toutes les équipes de jeunes belges. Ne pas participer à un deuxième Euro consécutif serait un énorme échec, probablement fatal au sélectionneur des Espoirs.

Lire aussi… "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

Durant cette trêve internationale, la Belgique a battu d'une courte tête la Biélorussie, puis le Pays de Galles, sans vraiment convaincre dans le jeu malgré la présence de plusieurs Diables Rouges. Le déplacement au Danemark sera donc un énorme test.

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