Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris
Photo: © photonews
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Place, déjà, à la préparation du déplacement en France. Les Diables Rouges affronteront Zinedine Zidane et ses hommes lundi soir au Stade de France, mais 1895 sera là dès le dimanche en fin d'après-midi aux côtés de nombreux supporters pour assurer l'ambiance et donner, aussi, quelques conseils pratiques. Voici le programme complet.

À peine le temps d'évoquer la belle victoire décrochée ce vendredi soir contre la Turquie qu'une nouvelle rencontre se présente déjà pour les Diables Rouges, qui retrouveront l'Équipe de France lundi soir au Stade de France à Paris. Pas en victimes consentantes, on l'espère, mais avec tout de même d'assez minces chances d'éviter une septième défaite consécutive face aux Bleus.

Les supporters belges, eux, seront présents en nombre dans la capitale française et espèrent, au moins, constater un état d'esprit revanchard sur le terrain de la part de leurs représentants.

La "House of the Devils" ouverte dès 18h00

Ils se retrouveront dès dimanche en fin d'après-midi dans le centre de Paris et plus précisément à la Citadelle des Grands Boulevards (4 boulevard des Italiens, 75009 Paris), bar situé au cœur du quartier animé de l'Opéra, à une quinzaine de minutes à pied du Louvre.

Le lieu sera ouvert dès 08h00 pour les plus matinaux, mais c'est à 18h00 que la "House of the Devils" ouvrira et que l'ambiance montera de plusieurs crans. Un responsable de 1895 sera présent jusqu'à 22h00 pour répondre à diverses questions ou fournir des informations pratiques. Le bar, lui, fermera ses portes à 2h du matin.

Le lundi, jour de match, le rendez-vous est fixé à 14h00 au Corcoran's Irish Pub Clichy (110 boulevard de Clichy, 75018 Paris), situé dans une rue sans issue qui permettra d'accueillir tous les supporters belges. Un DJ sera présent et assurera l'ambiance jusqu'à 18h15, moment du départ vers le Stade de France. Le trajet se fera en métro/RER et prendra une trentaine de minutes.

Lire aussi… La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

Prenez vos titres de transport à l'avance !

Compte tenu de l'affluence prévue, il est conseillé aux supporters d'acheter leur titre de transport Métro/RER à l'avance afin d'arriver à temps au stade. Il est déjà possible d'acheter ce ticket en Belgique, au prix de 2,55 €. Si les délais sont respectés, les supporters belges devraient arriver au Stade de France vers 19h00, soit 1h45 avant le début de la rencontre.

Si vous arrivez plus tard à Paris, il vous sera facilement possible de rejoindre le Stade de France depuis le centre-ville, en utilisant par exemple le RER D direction "Stade de France - Saint-Denis" depuis la Gare du Nord ou Châtelet. Lors des événements, un train circule en moyenne toutes les six minutes.

Depuis Saint-Lazare, les Invalides ou Montparnasse, il sera possible d'utiliser la ligne 13 du métro direction "Saint-Denis, Porte de Paris". Un métro circule environ toutes les trois minutes en fonction de l'affluence. Quant au groupe de supporters suivant les activités de 1895, il empruntera la ligne 2 du métro depuis la station Blanche jusqu'à la Gare du Nord, puis le RER B en direction du Stade de France.

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