Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

Les déclarations d’Olivier Deschacht sur le football féminin continuent de faire parler. Après les nombreuses critiques reçues par l’ancien Diable rouge à la suite de son passage dans le podcast "Ongefilterd", c’est désormais au tour d’ING de réagir. La banque, sponsor des équipes nationales belges, le fait avec une invitation pour le moins surprenante adressée à Deschacht et à sa fille.

La polémique est née lorsque Olivier Deschacht a été interrogé dans l’émission Ongefilterd sur la capacité, selon lui, des joueuses de l’OH Louvain à aller loin en Ligue des champions. "Je ne peux pas regarder ça, avec tout le respect que je leur dois, je ne suis pas ça", avait-il répondu avec honnêteté. Quelques instants plus tard, des rires avaient également éclaté lorsque l’animateur Angel Redondo lui avait demandé s’il regarderait les rencontres si l’actrice Sydney Sweeney y participait.

Cette séquence avait valu de nombreuses critiques à l’ancien défenseur d'Anderlecht. Tessa Wullaert, Hannah Eurlings et Flo Windey, notamment, avaient réagi sur les réseaux sociaux. Olivier Deschacht s’était ensuite défendu, expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi ses préférences personnelles avaient suscité autant de réactions.

ING réserve deux places

Désormais, ING s’invite à son tour dans le débat. La banque a publié sur Instagram un message directement adressé à Deschacht. "Nous avons entendu dans le podcast Ongefilterd que tu ne pouvais pas regarder le football féminin. Nous aimerions justement contribuer à changer cela", écrit la banque néerlandaise.

Et l’entreprise ne s’arrête pas là. Olivier Deschacht reçoit une invitation très concrète : ING souhaite qu’il assiste, avec sa fille, à la rencontre Belgique-Pologne le vendredi 9 octobre. Le match débutera à 20h15 au stade Den Dreef, l’enceinte de OH Louvain.





"Nous vous avons réservé deux places au premier rang pour Belgique-Pologne", poursuit ING. La banque décrit par ailleurs le football féminin comme "le sport féminin qui connaît la croissance la plus rapide dans notre pays".

Une conclusion loin d’être anodine

La conclusion du message fait elle aussi clairement référence à la polémique récente. ING se présente comme "un fier supporter des Diables Rouges, des anciens Diables Rouges et, surtout, des Red Flames".

Le sponsor a donc choisi de ne pas s’en prendre frontalement à Olivier Deschacht, mais plutôt de lui adresser une invitation publique. Reste à savoir si l’ancien Diable rouge acceptera la proposition et prendra effectivement place au premier rang ce vendredi. Pour l’heure, rien n’a encore été confirmé.