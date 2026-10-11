🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

Le Real Madrid l'a emporté ce samedi soir sur un score étriqué face à Villarreal, mais Vinicius Jr a compliqué la tâche de ses coéquipiers. Une dizaine de minutes après le but signé Yan Diomandé, le Brésilien a pété les plombs et tiré les cheveux d'un certain Nathan Saliba. Il a logiquement été exclu.

Voilà qui ne calmera pas les folles rumeurs selon lesquelles Vinicius Jr n'est en réalité jamais revenu de ses vacances et qu'un sosie a pris sa place (si, si, on vous jure que cette histoire circule).

Ce samedi soir, le Brésilien a en effet pris un carton rouge assez surréaliste face à Villarreal, mettant en danger la courte victoire (1-0) du Real Madrid face au Villarreal CF.

Vinicius Jr pensait pourtant avoir inscrit le 2-0 au terme d'un effort en solitaire, et fêtait ce but comme il se devait dans les bras de José Mourinho.

Nathan Saliba fait exclure Vinicius Jr

Jusqu'à ce que le VAR appelle l'arbitre et signale... que le Brésilien avait brutalement tiré les cheveux de Nathan Saliba, ancien milieu de terrain du RSC Anderlecht, une minute avant son but.

🖐REGLAMENTO EN MANO: 🟥 Roja directa: si el tirón constituye conducta violenta, por emplear fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario. 🟨 Amarilla: si el agarrón es antideportivo o temerario, pero no alcanza el umbral de conducta violenta. Vinícius agarra del pelo al rival en plena carrera, en un movimiento en el que quiere esquivarlo y cambiar de dirección. Es increíble que el árbitro no haya tomado esto en consideración. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar decisiones arbitrales en contra partido tras partido? 🤬 https://t.co/PhDG3e8RjC



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La sanction est claire : un but annulé, et une carte rouge logique pour l'attaquant du Real Madrid. Les Merengue ont terminé la rencontre à 10 contre 11, mais ont tenu bon et pris trois points importants car le FC Barcelone est déjà à 6 points en tête du classement.