🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Quand un ex-Mauve se fait... tirer les cheveux par Vinicius Jr, logiquement exclu
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Real Madrid l'a emporté ce samedi soir sur un score étriqué face à Villarreal, mais Vinicius Jr a compliqué la tâche de ses coéquipiers. Une dizaine de minutes après le but signé Yan Diomandé, le Brésilien a pété les plombs et tiré les cheveux d'un certain Nathan Saliba. Il a logiquement été exclu.

Voilà qui ne calmera pas les folles rumeurs selon lesquelles Vinicius Jr n'est en réalité jamais revenu de ses vacances et qu'un sosie a pris sa place (si, si, on vous jure que cette histoire circule).

Ce samedi soir, le Brésilien a en effet pris un carton rouge assez surréaliste face à Villarreal, mettant en danger la courte victoire (1-0) du Real Madrid face au Villarreal CF.

Vinicius Jr pensait pourtant avoir inscrit le 2-0 au terme d'un effort en solitaire, et fêtait ce but comme il se devait dans les bras de José Mourinho.

Nathan Saliba fait exclure Vinicius Jr 

Jusqu'à ce que le VAR appelle l'arbitre et signale... que le Brésilien avait brutalement tiré les cheveux de Nathan Saliba, ancien milieu de terrain du RSC Anderlecht, une minute avant son but.

La sanction est claire : un but annulé, et une carte rouge logique pour l'attaquant du Real Madrid. Les Merengue ont terminé la rencontre à 10 contre 11, mais ont tenu bon et pris trois points importants car le FC Barcelone est déjà à 6 points en tête du classement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Cercle de Bruges
Nathan-Dylan Saliba

Plus de news

Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

Le "paria" Bertaccini prend sa revanche : Anderlecht en aura encore bien besoin

07:59
"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

"Fou", "Insuffisant", "Inespéré" : Colin Coosemans est passé par toutes les émotions

21:40
Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

Vítor Bruno pas inquiet par le niveau affiché ? "Gagner chaque match comme ça ? Je signe tout de suite"

21:20
Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

09:20
LIVE : Bertaccini fait 1-2 !!! C'est un véritable braquage !!! Live

LIVE : Bertaccini fait 1-2 !!! C'est un véritable braquage !!!

17:53
L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs

L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs

18:40
1
Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

Sorti sur blessure, Loïs Openda sait combien de temps il restera éloigné des terrains

09:40
L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !

L'un des pires Anderlecht de la saison réalise un véritable braquage au Cercle de Bruges !

17:58
Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

Une première titularisation mitigée pour Mika Godts, son coach le défend

09:00
Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

07:00
Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

Presque aucune incertitude : les compositions probables de Standard - Charleroi

06:00
Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno

Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno

15:18
La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

La Gantoise reste invaincue et reste en tête de JPL, Genk sans pitié pour Courtrai

22:55
🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

🎥 Kevin De Bruyne garde ses bonnes habitudes : le Diable Rouge plante un doublé

23:24
🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

🎥 Boulette et but gag record encaissé par le Bayern, Hambourg respire malgré un auto-but de Bornauw

20:00
Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

23:11
🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

22:30
"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

22:20
1
🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

🎥 Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

22:10
🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

22:00
🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

21:00
1
"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

"C'était ma première fois ici" : les mots d'Ivan Leko qui feront plaisir à La Louvière

21:50
Peano encore fautif, Gillot sonne la révolte : les notes de la RAAL contre Bruges

Peano encore fautif, Gillot sonne la révolte : les notes de la RAAL contre Bruges

20:40
Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière

Une bonne répétition avant l'Inter : Bruges plus challengé qu'il n'y paraît à La Louvière

20:12
Gillot ! La RAAL réduit le score ! Direct Commenté Live

Gillot ! La RAAL réduit le score ! Direct Commenté

18:51
"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi

"Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi

19:30
1
Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

10:30
"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis

"J'ai une revanche à prendre contre la vie" : Kays Ruiz veut "atteindre les sommets" qui lui étaient promis

19:00
Un joueur du Club de Bruges a convaincu la direction de renoncer à un transfert important : voici pourquoi

Un joueur du Club de Bruges a convaincu la direction de renoncer à un transfert important : voici pourquoi

18:20
"J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

"J'ai réalisé l'un de mes rêves" : un joueur de Liège a affronté l'Argentine et revient sur cette expérience

17:40
"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance

"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance

17:00
"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

10:47
1
Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

16:30
Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League

14:21
"Il fait un super début de saison" : Meunier encense un Diable qu'il s'apprête à affronter en Premier League

"Il fait un super début de saison" : Meunier encense un Diable qu'il s'apprête à affronter en Premier League

15:09
"Comme si Kompany allait dire qu’il n’a pas remporté quatre titres" : Vanhaezebrouck veut voir City sanctionné

"Comme si Kompany allait dire qu’il n’a pas remporté quatre titres" : Vanhaezebrouck veut voir City sanctionné

15:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 8
Malaga Malaga 1-1 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Rayo Vallecano Rayo Vallecano Gestopt Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Alaves Alaves 1-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Getafe Getafe
Real Madrid Real Madrid 1-0 Villarreal Villarreal
Elche CF Elche CF 14:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 16:15 Deportivo Deportivo
Real Betis Real Betis 18:30 Osasuna Osasuna
Racing Santander Racing Santander 21:00 Valencia CF Valencia CF
Levante Levante 12/10 Séville Séville

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved