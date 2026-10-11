Match fou entre Malines et STVV, et première victoire des Sang & Or cette saison !

Comme souvent, c'est l'un des matchs passés un peu sous les feux des projecteurs qui aura réservé le spectacle le plus total ce week-end. En clôture de la 8e journée de Jupiler Pro League, le KV Malines est venu à bout de Saint-Trond au terme d'une rencontre à 7 buts !

Quel scénario fou entre le KV Malines et STVV ce dimanche, pour conclure la 8e journée de Jupiler Pro League. Les Sang & Or, qui n'avaient toujours pas gagné le moindre match cette saison, étaient sous pression - et surtout Frédéric Vanderbiest, qui avait reçu un sursis de la part de sa direction persuadée qu'il restait l'homme de la situation.

Et tout se passera comme dans un rêve en première période. C'est simple : tout ce qui pouvait tomber dans le sens du KV Malines le fera, avec... deux auto-buts trudonnaires signés Kota Takai (24e) et Shogo Taniguchi (39e). Un véritable hara-kiri, Simion Michez y allant entre-temps de son petit but aussi (34e) : c'est 3-0 quand STVV se réveille enfin.

Malines prend trois buts mais ne tremble pas (vraiment)

Les Canaris inscrivent ainsi un but via l'inévitable Bazdar (son 5e en 6 matchs cette saison) juste avant la pause (44e, 3-1), avant qu'en début de seconde période, le 3-2 de l'espoir tombe des oeuvres d'Ilias Sebaoui. On se dit alors que le KV Malines va encore se faire peur.

Benito Raman, cependant, va redonner deux buts d'avance aux Sang & Or à la 62e minute, et même le 4-3 signé Frederic Soelle Soelle (71e) ne va pas faire trembler un Malines qui, enfin, prend les trois points Derrière les Casernes.

Statistiquement, c'est une victoire flatteuse : les chiffres en fin de rencontre ne trompent pas, avec 14 tirs contre 7 en faveur de STVV, qui avait également 61% de la possession. Mais les Malinois auront été fatals en contre et dans leur style bien à eux, face à des Canaris naïfs.





Avec cette victoire, le Kavé sort de la zone rouge, et revient même à deux points d'un Saint-Trond qui enchaîne désormais trois défaites consécutives. Une série qu'il va bientôt falloir arrêter, sans quoi le poste de Frédéric de Meyer se retrouvera rapidement remis en question...