Cristiano Ronaldo n'en démord pas : "Je suis le meilleur footballeur de tous les temps, point final"

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois montré que sa confiance en lui reste intacte. Dans une interview accordée à CNN Portugal, l’attaquant de 41 ans se qualifie sans hésiter de meilleur footballeur de tous les temps. Selon la superstar portugaise, il n’est par ailleurs pas suffisamment reconnu, malgré ses statistiques impressionnantes.

“Je me considère comme le meilleur footballeur de tous les temps. Il n’y a pas matière à débat”, affirme Ronaldo. Il respecte ceux qui préfèrent Lionel Messi, Pelé ou Diego Maradona, mais estime que ses propres qualités ne devraient pas être remises en question. “Chacun a sa préférence, mais dire que je ne suis pas un footballeur complet n’est pas juste. Je suis le joueur le plus complet et mes chiffres le prouvent.”

Ronaldo veut davantage de reconnaissance pour ses performances

Le week-end dernier, Ronaldo a inscrit son 980e but en carrière pour Al-Nassr. La barre des mille réalisations se rapproche donc de plus en plus, même si le Portugais souligne que ce cap n’est pas sa principale motivation.

“Beaucoup de gens ne regardent que le nombre de buts qu’il me reste à inscrire pour atteindre les mille. Ils ne s’arrêtent pas assez sur ce que je réalise encore aujourd’hui et sur la forme dans laquelle je me trouve. Cela m’agace”, explique-t-il. “Je veux que tout se fasse naturellement. Si j’atteins ces mille buts, ce sera formidable, mais ce n’est pas une obsession. Que je marque 920, 925 ou 930 buts, je resterai le meilleur.”

Ronaldo ne veut pas non plus trop réfléchir à la fin de sa carrière. “Je ne sais pas ce que demain me réserve. Peut-être que je me réveillerai et que je n’aurai soudainement plus la motivation de jouer au football. Il m’est impossible de le prévoir aujourd’hui.”

L’interview intervient après une polémique avec le sélectionneur portugais

Ces déclarations arrivent à un moment particulier. La semaine dernière, Ronaldo s’en est pris dans un communiqué virulent au sélectionneur Jorge Jesus, qui n’aurait pas tenu parole à deux reprises durant la trêve internationale.





Ronaldo a quitté le stage de préparation portugais après ne pas avoir été autorisé à monter au jeu contre la Norvège, alors qu’il s’était échauffé sur le bord du terrain. L’attaquant affirme que Jesus lui avait auparavant demandé de jouer une demi-heure.

La fédération portugaise de football a ouvert une enquête disciplinaire et a provisoirement suspendu Ronaldo. L’attaquant a toutefois déclaré rester disponible pour l’équipe nationale et accepter d’éventuelles sanctions.