Fred Vanderbiest et Benito Raman sont à nouveau les meilleurs amis du monde. À les croire, le mot "à nouveau" est même superflu : il n’y aurait jamais eu le moindre problème entre les deux hommes. Vanderbiest évoque surtout la relation particulière qu’il entretient avec son attaquant, qui a aidé Malines à décrocher sa première victoire de la saison ce dimanche contre Saint-Trond.

Tout le monde se le disait derrière les casernes : Malines a besoin de Benito Raman, et Fred Vanderbiest se devait de recoller les morceaux avec lui. "C’est un sujet dont le monde extérieur ne sait absolument rien", a insisté le T1 en conférence de presse après le premier succès de la saison décroché de manière spectaculaire contre Saint-Trond (4-3). "Tout le monde pense que nous ne pouvons pas nous entendre parce que Benito ne jouait pas."

"Je suis très clair dans ma communication avec chaque joueur, et avec Benito, c’est un peu particulier. Il m’appelle entraîneur de merde, je l’appelle attaquant de merde. Quand les gens demandent si les tensions se sont apaisées : il n’y a jamais eu de tensions. Il sait parfaitement pourquoi il commence ou ne commence pas. Aujourd’hui, nous avons à nouveau vu un bon Beni."

Vanderbiest qualifie son lien avec Raman d’« amitié pure »

L’accolade après le match était donc sincère. "C’est tout simplement de l’amitié pure. Nous sommes ouverts et honnêtes l’un envers l’autre. Benito est spécial, mais au sein de ce club, nous savons bien gérer cela. J’ai connu d’autres cas. J’ai côtoyé Berrier, Canesin, Jordan Lukaku, Wilmet et Depoitre. Je peux vous le dire : ils étaient encore plus particuliers."

Vanderbiest et Raman sont toutefois très directs. "Nous nous disons simplement ce que nous pensons. Nous sommes deux gars de la rue. Nous avons tous les deux traversé pas mal d’épreuves. Quand on voit à quel point il est heureux aujourd’hui : c’est ce qui est beau chez ce garçon."

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"Les accolades, c’est quelque chose que Fred et moi faisons assez souvent", expliquait de son côté l'auteur du quatrième but malinois. "Les jeunes me soutiennent énormément et je les soutiens aussi. C’est donc également beau pour eux que je retrouve mon niveau et qu’ils soient contents. Je sais très bien ce que cela fait d’être sur le banc et de ne pas jouer. Je peux transmettre mon expérience, car je sais qu’une telle situation ne dure pas éternellement."