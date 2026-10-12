Le prochain coach viré en D1A ? Ses joueurs ne le défendent même plus : "C'est au club d'en décider"

Combien de cartouches Frédéric De Meyer pourra-t-il encore griller à Saint-Trond ? Pas beaucoup, d'après la réaction des supporters des Canaris, qui ont vivement réclamé son départ derrière les casernes après un troisième revers de rang concédé face à Malines. Le temps presse clairement pour le remplaçant de Wouter Vrancken chez les Trudonnaires.

Le prochain licenciement d'entraîneur se profile-t-il en Jupiler Pro League ? L'un d'eux est en tout cas vivement critiqué, en la personne de Frédéric De Meyer, épinglé par les supporters de Saint-Trond ce dimanche après le nouveau revers concédé à Malines.

"Fredje, casse-toi", ont scandé les supporters des Canaris depuis le parcage visiteurs. Il faut dire que les deux entraîneurs prénommés Fred étaient sous pression dans cette rencontre. Si Fred Vanderbiest peut respirer un peu plus sereinement, c'est beaucoup moins le cas de Fred De Meyer, dont les supporters ont réclamé le départ après le but du 3-0 et jusqu'à la fin du match.

De Meyer savait évidemment que succéder à Wouter Vrancken ne serait pas facile. Mais il ne s'attendait tout de même pas à ça. "C'est difficile à encaisser", a-t-il réagi en conférence de presse après cette rencontre terminée sur le score spectaculaire de 4-3. "Je travaille jour et nuit", a-t-il assuré. "J'analyse notre équipe à chaque entraînement ainsi que chaque adversaire. Nous savions exactement comment jouer contre Malines."

Les Trudonnaires conscients du mécontentement des supporters

Frédéric De Meyer a mis en avant deux conditions pour obtenir de meilleurs résultats : suivre le plan et jouer avec le feu dans l'équipe. "Le feu est bien arrivé, mais trop tard." Frédéric (eh oui, encore un) Soelle Soelle n'a pas souhaité s'étendre sur les chants des supporters après son premier but pour Saint-Trond. "Il y aura toujours des critiques. Il est évidemment normal que les supporters ne soient pas satisfaits des prestations."

Ilias Sebaoui est déjà un joueur plus important dans l'équipe. Il reste lui aussi prudent concernant la position de De Meyer, ce qui signifie également qu'il ne prend pas immédiatement la défense de son entraîneur. "C'est au club d'en décider, je ne peux pas en juger. Le coach nous donne des consignes et nous essayons de les appliquer le mieux possible."



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Après la rencontre, les supporters ont également reçu des explications du groupe de joueurs. "Ils veulent que nous montrions du 'sang, de la sueur et des larmes'", comprend Sebaoui. "C'est ce que nous essayons d'apporter à chaque match. Trois défaites de suite, c'est évidemment douloureux pour eux", a conclu le joueur de 25 ans avant la réception d'Iberia en Conference League.