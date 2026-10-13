"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

Newcastle United a pris l'eau sur la pelouse de Coventry City ce lundi, et Matias Fernandez-Pardo n'a rien pu y faire. Le Diable Rouge est totalement passé à côté de son match. Pour beaucoup, cela devient clair : le Belge n'a rien faire en tant que n°9.

D'où vient la perception que Matias Fernandez-Pardo est un attaquant de pointe ? De trois bons mois lors desquels il a été replacé à ce poste par son entraîneur au LOSC, marquant 5 buts en 10 rencontres. Mais toute sa carrière auparavant, Fernandez-Pardo était un ailier de débordement, et son rôle en 9 a souvent été limité à ses qualités pour prendre la profondeur en contre.

Rudi Garcia avait d'ailleurs probablement fini par s'en rendre compte, lui qui avait repris Matias Fernandez-Pardo en tant qu'attaquant pour la Coupe du Monde 2026... et ne l'a fait monter au jeu qu'à trois reprises, en poule, dont deux fois dans un rôle d'ailier. 

Mark van Bommel n'a pas été plus persuadé, puisqu'il a laissé Fernandez-Pardo sur le banc lors des deux derniers matchs de Ligue des Nations après lui avoir offert quelques minutes en Italie et face à la France. 

Matias Fernandez-Pardo en 9 ? Ca ne convainc pas l'Angleterre

Ce lundi, Newcastle United se déplaçait à Coventry City et a subi une lourde défaite (4-1) que Fernandez-Pardo n'aurait certainement pas pu éviter à lui seul. Mais les observateurs étaient très sévères avec le Diable Rouge, notamment après un gros raté face au but vide. 

"Encore une preuve ce soir que Wissa n'est pas un 10, Willock pas un 6 et Fernandez-Pardo pas un 9", analyse ainsi le suiveur des Magpies pour Sky Sports, Keith Downie, sur X. 

Chris Waugh, lui aussi suiveur de Newcastle United mais pour The Athletic, partage le constat et estime que Fernandez-Pardo est "un ailier, pas un n°9" - soit le poste auquel le Belge s'est révélé avec La Gantoise, puis avec le LOSC, avant d'être brièvement replacé en pointe en fin de saison passée. 

Reste à savoir si Newcastle a déposé 60 millions sur Matias Fernandez-Pardo avec en tête d'en faire son attaquant de pointe, ou son ailier gauche...

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