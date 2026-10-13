Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

Newcastle a perdu 4-1 contre Coventry lors de la 6e journée de Premier League. Matias Fernandez-Pardo a joué tout le match et a obtenu l'une des meilleures notes de son équipe.

Newcastle United s'est incliné 4-1 sur le terrain de Coventry ce lundi soir lors de la 6e journée de Premier League. Matias Fernandez-Pardo a été titulaire et a joué les 90 minutes. Recruté à Lille cet été pour 60 millions d'euros, le Diable Rouge n'a toujours pas marqué son premier but avec son nouveau club.

Newcastle rapidement mené au score

Newcastle a compris que la soirée serait compliquée. Dès la 6e minute, Jack Rudoni a ouvert le score sur penalty et a donné l'avantage aux Singers. Les Magpies se sont rapidement retrouvés menés et ont tenté de réagir. Malgré le temps qu'il leur restait pour égaliser, ils n'ont pas réussi à marquer en première période. Coventry est rentré aux vestiaires avec un avantage d'un but.

La deuxième période a aussi mal commencé pour Newcastle. Sidiki Chérif a doublé la mise pour Coventry à la 48e minute et a compliqué un peu plus la tâche des Toon. Menés 2-0, les joueurs de Newcastle ont dû attendre la 70e minute pour réduire l'écart. Sur une passe de Nico González, Sven Botman a marqué le premier but de son équipe et a permis aux Magpies de revenir à 2-1, à vingt minutes de la fin du match.

Les hommes de Matthias Jaissle n'ont pas eu le temps d'espérer. À la 81e minute, Ellis Simms a marqué le 3-1 pour Coventry, après une passe de Brandon Thomas-Asante. Dans le temps additionnel, Mfuni a inscrit le quatrième but, sur une passe de Dasilva 90e+1. Newcastle est reparti avec une grosse défaite 4-1.

Fernandez-Pardo parmi les mieux notés malgré la défaite


Malgré la défaite, Fernandez-Pardo a été l'un des joueurs les mieux notés du côté de Newcastle, selon les notes attribuées par les applications de scores de football comme Sofascore (7,1/10).

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