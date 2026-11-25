Toujours sans banc depuis son départ de Manchester City, Pep Guardiola a révélé avoir décliné une approche de la fédération italienne de football. L'entraîneur espagnol sait pourtant déjà ce qu'il veut faire ensuite. "Une équipe nationale, c'est ma prochaine étape."

Depuis son départ de Manchester City l'été dernier, Pep Guardiola n'a toujours pas repris du service. L'entraîneur espagnol, remplacé par son ancien adjoint Enzo Maresca, aurait pourtant déjà pu retrouver un banc.

La fédération saoudienne de football a notamment tenté d'en faire son nouveau sélectionneur. Guardiola a décliné l'approche, alors qu'un contrat lucratif l'attendait.

Pep Guardiola a aussi dit non à l'Italie

L'Arabie saoudite n'est pas la seule à avoir sondé Guardiola ces derniers mois. Invité sur la chaîne YouTube de l'ancien attaquant brésilien Romário, l'ancien entraîneur du Barça, du Bayern et de City a révélé que la fédération italienne l'avait également approché.

"Une équipe nationale, c'est ma prochaine étape. Que l'Italie pense à moi, c'était l'un des plus grands honneurs de ma carrière", a déclaré Guardiola. "Un ou deux ans plus tôt, j'aurais sûrement accepté, mais quand Paolo Maldini et Leonardo m'ont appelé, j'en étais arrivé à un moment où je devais juste m'arrêter."



L'Italie se reconstruit désormais sous les ordres de Roberto Mancini, tandis que Guardiola prolonge sa pause. Puisqu'il se voit à la tête d'une sélection pour la suite de sa carrière, on peut toujours se poser la question : et si, un jour, c'étaient les Diables Rouges ?