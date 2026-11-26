Cette semaine se conclura par un super sunday en Pro League. Les arbitres désignés pour plusieurs de ces affiches font déjà couler beaucoup d'encre.

Le programme de dimanche s'annonce copieux en championnat. L'après-midi s'ouvrira par Saint-Trond - Genk, suivi d'Antwerp - Anderlecht. Sur le coup de 18h30, le Standard défiera le Club de Bruges, avant que l'Union Saint-Gilloise ne reçoive La Gantoise.

Avant même le début du week-end, certaines désignations arbitrales font grincer des dents. Au Standard, on note que Bram Van Driessche est à nouveau désigné pour un choc face à Bruges, huit ans après le but validé malgré la main de Ruud Vormer.

Un derby limbourgeois sous tension

Et ce n'est pas tout : Saint-Trond - Genk suscite également son lot de commentaires. Le derby limbourgeois sera arbitré par Jan Boterberg, avec Simon Bourdeaud'hui comme responsable du VAR.

Les deux hommes étaient au centre des débats à l'occasion d'Anderlecht - Louvain, décidé par un penalty très discutable accordé au Sporting. Au Lotto Park, les rôles étaient inversés, Boterberg secondant Bourdeaud'hui depuis le VAR.



Malgré la polémique, le duo est donc reconduit. Vu l'excitation autour de la rencontre au nord du pays, autant dire que leurs décisions seront scrutées de près.