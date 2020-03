La Pro League devrait abandonner les PO1, grosses interrogations sur la fin du championnat

La Pro League aurait, de manière assez logique, abandonné l'idée de disputer la phase finale du championnat.

Ce sont nos confrères néerlandophones du Nieuwsblad qui l'annoncent : il n'y aurait, en l'état, plus vraiment de projet de disputer les Playoffs 1 cette saison, dusse le championnat pouvoir reprendre d'ici la fin de la crise sanitaire liée au coronavirus. Même une phase finale à huis-clos ne serait pas envisagée par les décideurs du football belge.

Alors que le scénario idéal (et déjà un peu serré) était de reprendre les entraînements le 15 avril et le championnat le 15 mai, l'évolution de la crise n'a pas rassuré. Il resterait actuellement deux scénarios : jouer les dernières rencontres de la phase classique (à huis-clos) ou ... s'arrêter là. Deux possibilités aux implications bien différentes.

Et la promotion ?

Eddy Cordier, CEO de Zulte Waregem, a déjà fait savoir dans les pages du même Nieuwsblad qu'un arrêt total du championnat aurait ses faveurs. Mais ce scénario laisse plusieurs questions en suspens : si celle du FC Bruges semble réglée (les Blauw & Zwart devraient être déclarés champions), que faire de la course à la relégation ? En cas d'arrêt à la 29e journée, il serait compliqué de reléguer Waasland-Beveren, qui a une chance de se maintenir lors de la dernière journée de championnat.

Que faire de la finale de Coupe ? Et que faire de la finale pour la montée, OHL pouvant légitimement refuser de jouer le match retour à huis-clos après s'être déplacé dans le chaudron du Kiel le 8 mars dernier ? Comme il a déjà été expliqué (lire ici), une D1A à 18 (avec les deux finalistes ET Waasland-Beveren) serait plausible, et une D1A à 20 (lire ici) a même été évoquée de manière plus hypothétique.

Dans tous les cas, continuer au-delà de la date du 30 juin pour permettre aux Playoffs d'aller à leur terme n'est souhaité, apparemment, par personne. Surtout pas par l'UEFA qui a, on le sait, demandé aux ligues de se terminer pour cette date au plus tard afin de ne pas chambouler tous les calendriers de la saison 2020-2021.