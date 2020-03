Bruges et Gand d'un côté, Anderlecht et le Standard de l'autre: la Pro League plus divisée que jamais?

Quelle suite pour la saison du football belge professionnel? Les 24 clubs pros belges ne sont pas sur la même longueur d'ondes et deux camps se dégagent. Vendredi, 17 des 24 clubs professionnels belges s'unissaient dans une lettre ouverte pour réclamer une décision rapide sur l'arrêt du championnat, comme cela a été fait vendredi, au niveau du football amateur. Moins de 24 heures plus tard, les divisions semblent fortes parmi les grands clubs du football belge. Selon Het Nieuwsblad, les directions gantoises et brugeoises ont un seul scénario dans le viseur: mettre fin à la saison directement, et passer à 18 clubs la saison prochaine en Pro League. Un avis que ne partagent pas les directions d'Anderlecht, de Genk, du Standard et de l'Antwerp, notamment qui, pour l'instant, ne veulent pas entendre parler d'un arrêt définitif de la compétition. Les discussions du prochain Conseil d'Administration de la Pro League, prévu jeudi prochain par vidéoconférences, s'annonce donc particulièrement épicées.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie