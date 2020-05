La fin d'une époque: Long Couteau prend sa retraite!

A 70 ans, Georges Leekens confirme avoir tiré un trait sur sa carrière de coach.

C'est une page de l'histoire du football belge qui se ferme mardi soir: dans un entretien accordé au Laatste Nieuws, Georges Leekens a décidé de ranger son costume: on ne le reverra plus sur un banc en tant que coach.

"Je vais prendre du temps pour moi"

"J'ai été entraîneur durant 35 ans, vécu de magnifiques expériences, tant en Belgique qu'à l'étranger, je me suis investi dans chaque équipe que j'ai dirigée, mais désormais c'en est assez, je vais prendre du temps pour moi", explique Long Couteau.

C'est donc un personnage du football belge qui tire sa révérence, un coach qui a connu le succès avec Malines, Courtrai, Mouscron et Bruges notamment et qui avait également vécu deux expériences mitigées à la tête de la sélection belge (1997-1999 et 2010-2012).

Les Diables, mais aussi quatre autres sélections

Mais Georges Leekens s'est aussi offert plusieurs défis à l'étranger. Il a d'ailleurs dirigé quatre autres sélections tout au long de sa carrière: la République Démocratique du Congo, l'Algérie, la Tunisie et la Hongrie et c'est finalement en Iran, avec le Tractor Sazi, qu'il aura vécu la dernière expérience de sa longiligne carrière.