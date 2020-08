Andrew Hjulsager arrière droit par défaut : "Doku ? J'ai affronté Marcelo ..."

Le KV Ostende devrait peut-être se chercher un arrière droit : en l'absence de Jelle Bataille, c'est Andrew Hjulsager qui a dû se charger du poste, face à Jérémy Doku.

Jelle Bataille suspendu, c'est le pauvre Andrew Hjulsager qui a dû tenir l'intenable Jérémy Doku ce vendredi. "Le coach m'a demandé de le faire et j'ai dit oui", explique simplement le Danois. "Je l'ai fait en Espagne, contre le Bétis Séville et Valladolid. Je me suis sacrifié pour l'équipe". Un match difficile, mais Doku n'aura pas été décisif.

"Ce n'était pas un cadeau ? Non, mais j'ai quand même joué face à Marcelo en Liga", sourit Hjulsager. "J'ai été mis en difficulté par moments, mais globalement, ça allait". Même si un défenseur ne peut jamais être pleinement satisfait quand son équipe en prend 2. "Oui, c'est décevant. Mais je sens mieux cette saison que la précédente. Nous avions pourtant pris des points au début de saison ! Mais le jeu n'était pas bon. Cette fois, on joue bien. Ca ira. J'aurais été moins confiant si nous avions gagné en jouant mal".