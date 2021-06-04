Lukas Podolski quitte Antalyaspor, mais s'attendait à d'autres adieux : "Quel dommage"

Lukas Podolski quitte Antalyaspor (47 matches, 7 buts) fâché ! L'ancien joueur de Cologne, du Bayern Munich, d'Arsenal, de l'Inter Milan, de Galatasaray et du Vissel Kobe s'attendait à d'autres adieux qu'un simple mot sur Twitter de la part du club turc.

"Un adieu digne de son nom aurait dû être fait pour chaque joueur qui a transpiré au nom d'Antalyaspor. Je m'attendais à ce que nos dirigeants me remercient personnellement plutôt que via les réseaux sociaux. Quel dommage", a posté sur Twitter l'ancien international allemand.

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.

Çok yazık. 👎🏽👎🏽👎🏽