Lukas Podolski quitte Antalyaspor, mais s'attendait à d'autres adieux : "Quel dommage"
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Le buteur allemand arrivait arrive au terme de son contrat ce vendredi avec le club turc et est désormais libre de rejoindre n'importe quel club.
Lukas Podolski quitte Antalyaspor (47 matches, 7 buts) fâché ! L'ancien joueur de Cologne, du Bayern Munich, d'Arsenal, de l'Inter Milan, de Galatasaray et du Vissel Kobe s'attendait à d'autres adieux qu'un simple mot sur Twitter de la part du club turc.
"Un adieu digne de son nom aurait dû être fait pour chaque joueur qui a transpiré au nom d'Antalyaspor. Je m'attendais à ce que nos dirigeants me remercient personnellement plutôt que via les réseaux sociaux. Quel dommage", a posté sur Twitter l'ancien international allemand.
Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 3, 2021
Çok yazık. 👎🏽👎🏽👎🏽
🙌 Teşekkürler @Podolski10— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 3, 2021
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/CUs0Jcg4KO