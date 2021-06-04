Lukas Podolski quitte Antalyaspor, mais s'attendait à d'autres adieux : "Quel dommage"

Alexandre Fiammetti
Alexandre Fiammetti
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Lukas Podolski quitte Antalyaspor, mais s'attendait à d'autres adieux : "Quel dommage"
Photo: © photonews

Le buteur allemand arrivait arrive au terme de son contrat ce vendredi avec le club turc et est désormais libre de rejoindre n'importe quel club.

Lukas Podolski quitte Antalyaspor (47 matches, 7 buts) fâché ! L'ancien joueur de Cologne, du Bayern Munich, d'Arsenal, de l'Inter Milan, de Galatasaray et du Vissel Kobe s'attendait à d'autres adieux qu'un simple mot sur Twitter de la part du club turc.

"Un adieu digne de son nom aurait dû être fait pour chaque joueur qui a transpiré au nom d'Antalyaspor. Je m'attendais à ce que nos dirigeants me remercient personnellement plutôt que via les réseaux sociaux. Quel dommage", a posté sur Twitter l'ancien international allemand.

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Antalyaspor
Vissel Kobe
Lukas Podolski

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