Thomas Vermaelen n'a jamais joué en Belgique : "Une seule équipe aurait pu me convaincre"

Thomas Vermaelen a mis un terme à sa carrière et est désormais l'assistant du sélectionneur national Roberto Martinez chez les Diables Rouges.

Le 13 décembre de l'année dernière, le contrat de Thomas Vermaelen au Japon n'a pas été renouvelé. Un mois plus tard, il a annoncé sa retraite.

L'Antwerp et Anderlecht étaient intéressés par le défenseur central. "L'annonce officielle de ma retraite a été difficile. Il y a eu quelques clubs qui sont venus aux nouvelles, mais rien ne m'a vraiment convaincu. Non, je n'ai pas parlé avec Vincent Kompany, mais comme il y a deux ans, Anderlecht est venu me parler", a déclaré Vermaelen au Het Nieuwsblad. "J'aurais pu y aller, mais aurais-je pu apporter quelque chose ? La compétition belge est physique et intense. Ça ne m'aurait pas rendu heureux de continuer à jouer."

Débuter en Belgique n'était pas quelque chose qui figurait sur la liste de souhaits de Vermaelen. "D'accord, en tant que professionnel, je n'ai jamais joué au football dans mon propre pays, mais ce n'était pas mon ambition. Si le Germinal Ekeren - mon club formateur - existait encore, alors j'aurais envisagé un retour. Malheureusement, ce club n'existe plus."