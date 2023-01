Officiel : Ostende prête un joueur à Virton

Le milieu de terrain français va pouvoir retrouver du temps de jeu dans l'équipe de Challenger Pro League.

Ostende a officialisé le prêt de Vincent Koziello (27 ans) à Virton, 12e et lanterne rouge de Challenger Pro League.

"Vincent a éprouvé des difficultés à évoluer au premier plan. Il est maintenant important pour lui d'obtenir des minutes de jeu et cela sera possible plus rapidement à Virton qu'avec nous. Nous souhaitons à Vincent beaucoup de succès", a déclaré Gauthier Ganaye, président éxecutif du KVO.

Considéré comme un grand espoir lors des années à Nice, Koziello n'est ensuite plus parvenu à enchaîner et à évoluer au niveau attendu. D'abord prêté par Cologne au Paris FC et au Nacional (Portugal), il débarque à l'été 2021 à Ostende. Son passage chez les Côtiers est pour l'instant un indéniable échec.