C'est officiel : cet ancien Diablotin ne choisit pas la Belgique et est appelé pour la première fois avec sa nouvelle sélection

A l'approche de cette trêve internationale, la première pour Rudi Garcia, on savait que l'heure serait au choix définitif de sélection pour beaucoup de jeunes joueurs binationaux.

Konstantinos Karetsas a été le premier à mettre fin au suspense, s'il en restait encore un le concernant. Le jeune joueur du Racing Genk a choisi la Grèce, avant que Matias Fernandez-Pardo n'opte pour l'Espagne.

Si Chemsdine Talbi a aussi choisi le Maroc, l'équipe nationale belge a perdu un autre talent binational, cette semaine. Et là aussi, le doute était déjà levé depuis un certain temps.

Comme annoncé depuis une bonne semaine, Ilay Camara, le flanc gauche du Standard, a choisi le Sénégal et a été sélectionné pour la première fois avec les A par Pape Thiaw.

Appelé pour la première fois chez les Diablotins au mois de novembre, le joueur de 22 ans est sélectionné pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, lors desquelles le Sénégal affrontera le Soudan, puis le Togo.

📋 Liste des 26 lions convoqués par le selectionneur national Pape Thiaw pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



👉 22.03.2025 (vs Soudan) à Benghazi 🇱🇾

👉 25.03.2025 (vs Togo) à Diamniadio 🇸🇳 pic.twitter.com/fWkgDrJYll