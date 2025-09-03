Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Les Diables Rouges ne joueront pas au Stade Roi Baudouin lors de cette trêve internationale. Cela sera synonyme de retrouvailles pour Jérémy Doku et d'autres.

Pour la première fois depuis ce match amical contre la Côte d'Ivoire en 2020, les Diables Rouges joueront au Lotto Park. La Belgique y recevra le Kazakhstan dimanche soir. Le noyau compte cinq anciens joueurs des Mauves.

Comme pour Matz Sels, Alexis Saelemakers, Zeno Debast et Youri Tielemans, la rencontre sera spéciale pour Jérémy Doku. Cela sera en effet un retour aux sources après son départ du Sporting pour Rennes il y a cinq ans.



La nostalgie, déjà

Le 27 septembre, cela fera cinq ans que Doku a disputé son dernier match en Mauve. C'était à domicile, à l'occasion d'un partage 1-1 contre Eupen. Il avait délivré un assist à Albert Sambi Lokonga sur l'ouverture du score, mais Julien Ngoy avait égalisé en toute fin de match.

Présent en conférence de presse, Jérémy Doku ne s'en souvenait...plus du tout, et en rigolait : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans. Mais je n'avais que 18 ans à l'époque. Ce sera très spécial pour moi de revenir".

L'Anversois attend la rencontre avec impatience : "Toute ma famille sera présente". En espérant un meilleur résultat que contre les Pandas...et les Éléphants ivoiriens, également repartis d'Anderlecht avec un bon partage en poche.