Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Les Diables Rouges se déplacent au Liechtenstein dans leur route vers la Coupe du Monde 2026. La composition de Rudi Garcia est tombée.

Pour ce match au pied des montagnes suisses voisines, les Diables n'ont pas d'autres choix que de l'emporter. Rudi Garcia a ainsi concocté un onze de base sans beaucoup de surprises.

Dans les buts, Thibaut Courtois est bel et bien prêt à jouer et reprend sa place comme prévu. Devant lui, la défense sera formée par Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper, qui devrait à nouveau jouer de manière très offensive.



Première pour Fofana

Au milieu de terrain, le capitaine Youri Tirelemans est confirmé aux côtés de Kevin De Bruyne et Hans Vanaken. Nicolas Raskin prend place sur le banc.

En pointe, la grande interrogation était de savoir qui de Batshuayi ou Openda jouerait. Malgré le bloc bas attendu en face, Garcia a finalement opté pour le second. Malick Fofana et Jérémy Doku seront chargés de l'alimenter.

Parmi les principaux enseignements à tirer, on note donc que Theate décroche ce soir sa première titularisation depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Pour Malick Fofana, il s'agit d'une première titularisation tout court en équipe nationale.