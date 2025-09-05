La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine)

Si presque tout le monde aura oublié ce match au Liechtenstein d'ici quelques années, ce ne sera pas le cas de certains Diables Rouges. Notamment Arthur Theate, qui en a profité pour inscrire son premier but en sélection.

C'était la soirée des grandes premières ce jeudi à Vaduz. Au coup d'envoi, déjà : Youri Tielemans fêtait sa première cap en tant que capitaine "fixe" des Diables Rouges, Malick Fofana sa première titularisation. Ce dernier a également fêté son premier but. Diego Moreira a disputé ses premières minutes avec l'équipe A et, plus anecdotique, Rudi Garcia a remporté sa première victoire à l'extérieur.

Arthur Theate, comme Fofana, a lui aussi inscrit son premier but en équipe nationale. Il aurait pu le faire avec fracas, mais sa frappe monumentale dans les arrêts de jeu de la première période s'est écrasée sur la barre transversale.



"Des frappes, j'en tentais pas mal à Rennes, j'en tente encore à Francfort. Là, j'ai vu un peu d'espace devant moi et je l'ai tentée, 10cm plus bas et elle prenait la lucarne. Mais j'ai marqué après donc tant mieux", souriait-il après la rencontre.

En défense centrale, Theate a passé un match très tranquille, sans surprise, et on ne pourra probablement pas juger de sa progression par cette rencontre. Mais l'essentiel était ailleurs. "On ne concède aucune occasion, on marque beaucoup, c'est important pour la différence de buts", pointe-t-il. "On aurait peut-être pu en marquer plus mais c'est déjà pas mal".

Le joueur de l'Eintracht Francfort se souviendra toute sa vie de ce déplacement pluvieux à Vaduz, ayant inscrit le 0-3. "Je garderai le maillot et je me rappellera de ce match au Liechtenstein", reconnaît Arthur Theate. "C'est une grande fierté de marquer ce premier but. Jouer en équipe nationale est un rêve de gosse et marquer ce premier but est une sensation fantastique".