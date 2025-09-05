Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but inscrit par les Diables Rouges contre le Liechtenstein aurait dû être annulé. L'arbitre n'a pas appliqué correctement la règle.

La Belgique s'est imposée 0-6 à Vaduz dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. L'ouverture du score est venue de la tête de Maxim De Cuyper à la 29e minute de jeu.

Le joueur de Brighton a fait sauter le verrou d'une tête magistrale. Sauf que ce but n'aurait pas dû être accordé par l'arbitre de la rencontre.



Le ballon touché par l'arbitre

Au tout début de l'action, Kevin De Bruyne tente de trouver un coéquipier proche du rectangle, mais son ballon est dévié par l'arbitre. Celui-ci est finalement atterri dans les pieds du nouveau capitaine "fixe" Youri Tielemans, qui a ensuite trouvé Zeno Debast. Le défenseur a ensuite donné le ballon à Thomas Meunier qui a parfaitement centré pour De Cuyper.

Selon la règle 9.1 de l'IFAB (International Football Association Board), le jeu aurait dû être interrompu quand l'arbitre a touché le ballon. Car en effet, le referee doit reprendre par une balle à terre si une équipe peut lancer une attaque intéressante, pénétrer dans le but dans la foulée ou si le ballon est récupéré par l'adversaire.

Étant donné qu'ici le ballon a changé de direction et aurait bien pu être récupéré par le Liechtenstein, l'arbitre aurait dû intervenir. En cas de doute, il est censé intervenir. Cela n'aura certainement pas changé grand-chose à la rencontre, mais il est malgré tout intéressant de le souligner.