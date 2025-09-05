"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

Kevin De Bruyne s'est présenté à la presse après la victoire des Diables Rouges face au Liechtenstein (0-6). Buteur à la 62e, le joueur de Naples était évidemment satisfait du résultat final.

Le milieu de terrain n'était cependant pas très content de la première période de son équipe : "Nous n'étions pas assez bons devant le but avant la pause. Nous avons eu des possibilités, mais pas de grosses occasions."

"La dernière passe n'était pas assez bonne. Après 30 minutes, on les sentait plus fatigués. Quand on a marqué le 0-2, tout est devenu plus facile," poursuit-il.



On a montré qu'on était sérieux

La Belgique n'a pas sous-estimé l'équipe classée 204e sur 210 au classement FIFA : "On savait ce qu'on avait à faire après la pause. On a montré qu'on était sérieux. On a tenté de bien jouer au foot. Un adversaire m'a même dit : 'Je ne sais pas où courir quand tu as le ballon.'"

"Notre objectif est de battre le Kazakhstan. Ce sera plus difficile que face au Liechtenstein, mais on doit gagner," pointe Kevin De Bruyne.

Cette rencontre aura lieu ce dimanche. Le coup d'envoi sera donné au Lotto Park à 20h45. Après ce match, il restera encore quatre rencontres de qualifications pour les Diables Rouges en vue du prochain Mondial. Une trêve aura encore lieu en octobre et une autre en novembre.