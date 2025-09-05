Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

Divock Origi est toujours un joueur de l'AC Milan. Le buteur s'accroche à son contrat malgré la volonté du club de lui trouver une porte de sortie.

L'avant-centre n'a pas joué de match officiel depuis... le 21 avril 2024. Il ne veut pas partir : le club italien lui a même proposé de prendre en charge la moitié de son salaire pour qu'il parte.

Arrivé lors de l'été 2022 à Milan, le joueur a connu un prêt à Nottingham Forest lors de l'exercice 2023-2024. À son retour d'Angleterre, il a ensuite directement été envoyé dans l'équipe B du club, lui faisant comprendre que la formation italienne ne compte plus sur lui.



"Partenaire opérationnel", Zlatan Ibrahimovic avait été clair à son sujet et celui d'un autre joueur : "Fodé Ballo-Touré et Divock Origi ne font pas partie de notre plan, ils vont s'entraîner avec les Espoirs."

Un retour dans le groupe A ?

La probabilité de voir le natif d'Ostende porter encore la vareuse milanaise est assez faible, même si une rumeur est récemment sortie concernant un potentiel retour du joueur dans le groupe. Depuis sa signature, il a disputé un total de 36 matchs pour deux buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il a refusé d'évoluer avec l'équipe des U23, qui évolue désormais en D4.

Divock Origi n'est en tout cas pas à plaindre financièrement. Sans jouer, il empoche un salaire de quatre millions d'euros annuels nets. Il est le quatrième plus gros salaire de la formation italienne. Le joueur se maintient cependant en forme individuellement, avec l'accord du club, entre Florence et Rome. Il est obligé de rester en Italie pour des raisons fiscales. Une chose est en tout cas certaine : il veut honorer son contrat jusqu'au bout.