Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Demain soir, les Diables Rouge défieront le Kazakhstan au Lotto Park. Une affiche qui ne déchaîne pas les passions chez les supporters.

Dans son opération reconquête du public, la fédération a pris soin de sortir du Stade Roi Baudoin pour aller à la rencontre des supporters. C'est ainsi que la sélection rejouera à Anderlecht, Liège et Gand durant ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Le Lotto Park, théâtre du Belgique - Kazakhstan de demain soir, n'avait ainsi plus accueilli un match des Diables depuis cette joute amicale contre la Côte d'Ivoire en octobre 2020. Face aux Éléphants (partage 1-1), Roberto Martinez avait aligné une équipe composée de joueurs renseignant moins de 50 caps.



Encore des milliers de tickets disponibles

Cinq ans plus tard, l'antre du Sporting s'apprête désormais à recevoir un vrai match à enjeu. Mais cette rencontre face aux Kazakhs ne déclenche que peu d'enthousiasme en ce qui concerne la vente de tickets.

A peine un peu plus de 15 000 billets ont pour l'heure trouvé preneur. Le Lotto Park sera donc loin d'être comble demain soir. Même si les spectateurs présents mettront sans nulle doute une belle ambiance, cela reste regrettable pour une rencontre qui reste capitale dans la course au Mondial.

Mais cela s'explique : outre le fait que bon nombre de supporters présents au match devront se lever le lundi matin, cette infidélité au Stade Roi Baudoin n'ouvre pas vraiment la porte aux supporters venus d'autres régions du pays.