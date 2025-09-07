🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée
Photo: © photonews

Pendant que les Diables Rouges déroulaient face au Kazakhstan, d'autres rencontres de qualification pour la Coupe du Monde se disputaient. Petit tour d'horizon des résultats de la soirée.

Battue à la surprise générale en Slovaquie pour son premier match, l'Allemagne était attendue de pied ferme contre l'Irlande du Nord. Serge Gnabry a fait respirer tout le monde en ouvrant le score après à peine sept minutes.

Mais peu après la demi-heure, Isaac Price a douché le RheinEnergieStadion de Cologne en égalisant sur corner. D'une course très intelligente au second poteau, l'ancien joueur du Standard s'est complètement fait oublier par la défense pour son septième but en sélection. Pas mal pour un milieu de terrain de 21 ans.

Une reprise d'autant plus mémorable qu'elle a longtemps fait douter l'Allemagne. La Mannschaft a dû attendre la dernière demi-heure pour reprendre les commandes. Nadiem Amiri a délivré tout le monde à la 69e en profitant d'une mauvaise sortie du gardien irlandais. Florian Wirtz a ensuite tué la rencontre deux minutes plus tard sur coup franc, 3-1 score final. 

Dans l'autre match du groupe, Anthony Moris a vécu une soirée frustrante face aux Slovaques. Le Luxembourg a en effet dominé la rencontre (quatre tirs cadrés, un but annulé) pour finalement encaisser le seul but du match à la 90e minute.

Une manita en Turquie

Moins de tracas pour l'Espagne. La Roja a climatisé l'enfer turc en ouvrant le score après à peine six minutes via Pedri. Mikel Oyarzabal a ensuite assuré à l'équipe une suite de rencontre assez tranquille en plantant un doublé en première mi-temps. Et cela ne faisant que commencer : les Espagnols ont ensuite inscrit trois buts en neuf minutes dans le deuxième acte pour s'imposer 0-6.

Les Pays-Bas ont éprouvé beaucoup plus de difficultés en Lituanie. Les Oranje ont pourtant mené 0-2 en première mi-temps grâce à Memphis Depay (nouveau meilleur buteur de l'histoire de la sélection devant Robin Van Persie) et Quinten Timber. Mais les locaux ont inscrit deux buts en fin de première mi-temps pour égaliser. Il a fallu attendre la dernière demi-heure pour voir Depay remettre les Pays-Bas aux commandes, qu'ils ne lâcheront cette fois plus (2-3).

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 20:45 Italie Italie
Croatie Croatie 20:45 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 20:45 Suède Suède
Suisse Suisse 20:45 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 20:45 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 20:45 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 20:45 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
