OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

Photo: © photonews
Suite à des tensions entre le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, et le coach Nuno Espiríto Santo, la formation anglaise a annoncé ce mardi durant la nuit mettre un terme à sa collaboration avec l'entraîneur portugais. Son rempaçant est déjà connu.

Nuno Espírito Santo avait rejoint les Reds fin 2023. Le club était en bas du classement (17e) quand il est arrivé. La saison suivante, il a emmené l'équipe en septième position en fin d'exercice. Une qualification pour les demi-finales de la FA Cup a également été au rendez-vous.

Tout portait donc à croire que l'aventure entre Nottingham Forest et le Portugais durerait encore un moment. Mais à la surprise générale, son limogeage a été annoncé en ce début de semaine.

Son remplaçant est Ange Postecoglou. Libre depuis son départ de Tottenham cet été, l'Australien retrouve déjà un nouveau défi. La saison dernière, il avait remporté l'Europa League avec les Spurs. 

Les mots du propriétaire avec qui s'est embrouillé Nuno Espírito Santo

Le propriétaire, Evangelos Marinakis, est heureux de cette signature : "Nous faisons venir au club un entraîneur qui possède un palmarès régulier et confirmé en matière de trophées. Son expérience au plus haut niveau, combinée à sa volonté de construire quelque chose de spécial avec nous à Forest, en fait une personnalité idéale pour nous aider dans notre parcours et atteindre de façon constante toutes nos ambitions."

"Après avoir obtenu la promotion en Premier League, puis bâti saison après saison pour assurer une place en compétitions européennes, nous devons désormais franchir l’étape suivante afin de rivaliser avec les meilleurs et de lutter pour des titres. Ange a les compétences et l’expérience pour y parvenir, et nous sommes ravis qu’il nous rejoigne dans ce projet ambitieux," conclut-il.

Belgique
Matz Sels
Angelos Postecoglou

