Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

Les Diables Rouges affronteront la Macédoine du Nord le vendredi 10 octobre à 20h45, dans une Planet Group Arena de Gand qui affichera complet.

Les Diables Rouges poursuivent leur tour de Belgique. Après des rencontres disputées à Genk, au stade Roi Baudouin et au Lotto Park d'Anderlecht, l'équipe nationale disputera son cinquième match de qualification pour la Coupe du monde 2026 à la Planet Group Arena de Gand.

Un stade qui affichera complet pour cette rencontre du vendredi 10 octobre à 20h45, a annoncé l'Union belge dans un communiqué reçu ce mercredi. Seuls quelques tickets VIP sont encore disponibles via le club de La Gantoise. Il aura donc fallu attendre que les Diables Rouges jouent à Gand pour voir une Planet Group Arena complète, compte tenu de la faible affluence générale pour les matchs des Buffalos en championnat.

Le stade de Gand complet pour les Diables, en attendant celui du Standard

Il s'agira d'un coup de pouce sérieux pour les joueurs de Rudi Garcia, qui disputeront les deux rencontres les plus importantes de leurs qualifications au mois d'octobre. Ils avaient partagé l'enjeu à Skopje et devront donc s'imposer contre la Macédoine du Nord, puis répéter l'exploit à Cardiff trois jours plus tard.

Cette nouvelle confirme le succès rencontré par le "tour de Belgique" organisé par l'Union belge. La Cegeka Arena de Genk était également complète pour la réception de l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations. Ce n'était, en revanche, pas totalement le cas du Lotto Park d'Anderlecht, probablement parce que l'équipe nationale a déjà l'habitude d'évoluer à Bruxelles, et que la "délocalisation" de la rencontre n'a donc pas rencontré le succès attendu.

En novembre, les Diables Rouges joueront leur dernier match de qualification à domicile contre le Liechtenstein, à Sclessin. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, avait d'abord mis un frein à l'organisation de cette rencontre dans le stade du Standard, avant de finalement accepter. L'enceinte des Rouches n'est pas encore sold-out pour cette rencontre, mais l'est presque, et la validation de l'emplacement de la rencontre devrait permettre aux dernières places de se vendre très prochainement.