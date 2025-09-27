Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Que vaut vraiment la Saudi Pro League ? Bien peu de suiveurs du football européen regardent le championnat saoudien, et Yannick Carrasco estime que celui-ci est sous-estimé.

Yannick Carrasco (32 ans) évolue en Arabie Saoudite depuis deux ans maintenant, et est devenu un pilier d'Al-Shabab dont il est même capitaine. Cette saison encore, il est titulaire indiscutable avec 4 buts en 5 matchs disputés.

Pourtant, malgré le nombre impressionnant de stars parties en Arabie Saoudite, le public européen continue de considérer le championnat saoudien comme mineur, et Carrasco lui-même n'a pas été rappelé par Rudi Garcia en 2025.

Selon le Diable Rouge, les opinions concernant la Saudi Pro League sont tronquées. "Les gens parlent sans savoir ce que vaut réellement la SPL", assure-t-il dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca. "Des joueurs arrivent d'Espagne ou d'Italie et pensent aussi que ce sera facile".

Ils sont vite détrompés, affirme Carrasco : "Quand ils arrivent ici, ils réalisent que ce n'est pas le cas et que le niveau ici est très élevé", ajoute le joueur d'Al-Shabab.

Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, Yannick Carrasco a disputé 50 matchs pour 17 buts et 13 passes décisives. Peu après sa signature, il était encore un élément régulier des Diables Rouges, repris notamment par Domenico Tedesco pour l'Euro 2024.