Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Le retour d'Axel Witsel en équipe nationale fait beaucoup débat. L'ancien joueur du Standard et Diable Rouge, Laurent Ciman, a donné son avis sur le sujet.

Il apprécie l’honnêteté de Rudi Garcia : "J’ai écouté la conférence de presse de Rudi Garcia et j’ai beaucoup aimé parce qu’il a dit tout de suite pourquoi il a ramené Axel. J’ai trouvé ça très honnête de sa part, il a dit la même chose aux joueurs."

"À partir du moment où le coach est honnête avec les joueurs et les journalistes, ça ne peut être que bien. Les gens ont tendance à dire qu’il faut laisser la place aux jeunes, mais il ne faut pas oublier ce qu’Axel a fait avec l’équipe nationale", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Pour l’instant, je trouve que Rudi Garcia a une bonne gestion entre l’équipe A et les espoirs

Il comprend tout à fait le choix de sélectionner le milieu défensif belge : "Donc, pourquoi s’en passer si les joueurs sélectionnés ou sélectionnables sont blessés ou absents ? Pour l’instant, je trouve que Rudi Garcia a une bonne gestion entre l’équipe A et les espoirs."

Présent sur le banc face à la Macédoine du Nord ce vendredi soir, Axel Witsel n’est cependant pas monté au jeu. Malick Fofana, Thomas Meunier, Joaquin Seys, Amadou Onana et Loïs Openda sont les joueurs à être sortis du banc.





Witsel pourrait faire son retour sous les couleurs de l'équipe nationale belge lundi prochain. La Belgique se déplacera à Cardiff pour un match qui s’annonce déjà crucial face au Pays de Galles. Un succès sera obligatoire en vue d’une qualification directe pour le prochain Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada.