Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le retour d'Axel Witsel en équipe nationale fait beaucoup débat. L'ancien joueur du Standard et Diable Rouge, Laurent Ciman, a donné son avis sur le sujet.

Il apprécie l’honnêteté de Rudi Garcia : "J’ai écouté la conférence de presse de Rudi Garcia et j’ai beaucoup aimé parce qu’il a dit tout de suite pourquoi il a ramené Axel. J’ai trouvé ça très honnête de sa part, il a dit la même chose aux joueurs."

"À partir du moment où le coach est honnête avec les joueurs et les journalistes, ça ne peut être que bien. Les gens ont tendance à dire qu’il faut laisser la place aux jeunes, mais il ne faut pas oublier ce qu’Axel a fait avec l’équipe nationale", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Pour l’instant, je trouve que Rudi Garcia a une bonne gestion entre l’équipe A et les espoirs

Il comprend tout à fait le choix de sélectionner le milieu défensif belge : "Donc, pourquoi s’en passer si les joueurs sélectionnés ou sélectionnables sont blessés ou absents ? Pour l’instant, je trouve que Rudi Garcia a une bonne gestion entre l’équipe A et les espoirs."

Présent sur le banc face à la Macédoine du Nord ce vendredi soir, Axel Witsel n’est cependant pas monté au jeu. Malick Fofana, Thomas Meunier, Joaquin Seys, Amadou Onana et Loïs Openda sont les joueurs à être sortis du banc.

Witsel pourrait faire son retour sous les couleurs de l'équipe nationale belge lundi prochain. La Belgique se déplacera à Cardiff pour un match qui s’annonce déjà crucial face au Pays de Galles. Un succès sera obligatoire en vue d’une qualification directe pour le prochain Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Standard
Belgique
Axel Witsel

Plus de news

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

14:57
L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

18:00
"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

14:00
"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

13:00
Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

19:00
La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

12:20
Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

18:30
1
Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

10:00
"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

09:01
"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

08:30
2
Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

17:30
1
"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

07:42
5
"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

07:23
Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

16:30
Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

16:00
🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

15:30
"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

09:30
Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

12:00
"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

14:20
Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

23:00
2
Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

22:43
5
Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

13:30
Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

12:40
DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

11:30
Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

11:00
Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !

Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !

19:37
1
Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

10:30
Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

08:00
2
Il manque quelqu'un sur la photo : le retour oublié de Nicolas Raskin là où tout a commencé

Il manque quelqu'un sur la photo : le retour oublié de Nicolas Raskin là où tout a commencé

10/10
Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

07:00
Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

20:00
Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

23:21
Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

10/10
Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

21:20
"C'est juste anormal ce qu'il a fait" : un ancien Diable Rouge inquiet quant à l'absence de Romelu Lukaku

"C'est juste anormal ce qu'il a fait" : un ancien Diable Rouge inquiet quant à l'absence de Romelu Lukaku

10/10
Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

21:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 2-1 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 4-0 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 2-2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 10-0 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 3-1 Grèce Grèce
Malte Malte 0-4 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 0-0 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 0-6 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 4-0 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 2-0 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 0-2 Suisse Suisse
Belgique Belgique 0-0 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 0-0 Slovénie Slovénie
France France 3-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 3-5 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 2-2 Andorre Andorre
Norvège Norvège 3-0 Israël Israël
Hongrie Hongrie 0-0 Arménie Arménie
Serbie Serbie 20:45 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 20:45 Turquie Turquie
Estonie Estonie 20:45 Italie Italie
Portugal Portugal 20:45 Irlande Irlande
Espagne Espagne 20:45 Georgie Georgie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved