Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Lundi soir, les Diables Rouges jouent gros au pays de Galles. Ils doivent s'imposer pour rester en course pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.

Les scénarios pour se qualifier à la Coupe du Monde sont clairs. Il suffit de gagner au pays de Galles pour continuer à rêver d’une place de tête de série lors du Mondial.

Aucun doute pour Degryse

Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire là-bas, gagner si possible et surtout éviter la défaite. Marc Degryse avait critiqué le match nul contre la Macédoine du Nord.

Malgré tout, il se montre confiant pour la suite du parcours des Diables Rouges dans ce groupe, même si c’est agaçant d’avoir laissé filer des points.

Frustrant et dangereux pour les Diables Rouges

Par le passé, la Belgique avait perdu au pays de Galles, il faudra rester prudent. "Je ne pense pas qu’ils doivent y aller avec des doutes", a déclaré l’ancien Diable Rouge sur VTM. "Pas sur base du match contre la Macédoine du Nord."





"Ce n’est pas parce qu’ils ont raté leurs occasions cette fois qu’ils ne peuvent pas gagner au pays de Galles. Ils auront un peu plus d’espaces, car le pays de Galles devra attaquer devant son public. Il n’y a aucune raison de douter, mais c’est quand même frustrant et dangereux."